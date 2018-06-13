 Уряд Мей подолав у парламенті важливу перешкоду Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

Уряд Мей подолав у парламенті важливу перешкоду Brexit

Британський парламент відмовився від поправки, яка вимагала збереження членства Лондона у митному союзі ЄС. Кабінет міністрів Терези Мей обіцяє парламентарям, що знайде з ЄС митний компроміс.

Британський уряд отримав важливе голосування у парламенті на шляху до Brexit

Британський уряд отримав важливе голосування у парламенті на шляху до Brexit

Кабінет міністрів консерваторки Терези Мей ввечері середи, 13 червня, отримав у британському парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу. Ідеться про відмову від поправки до законодавства щодо Brexit, яка вимагала від уряду домовитися ще й про збереження доступу королівства до митного союзу ЄС. Після обіцянки Мей знайти компроміс щодо "митних угод" у Палаті громад 325 голосів віддали "за", тоді як 298 - "проти", повідомляє агенція dpa.

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Міністр юстиції Великобританії Філіп Лі вирішив піти у відставку через розбіжності у поглядах з урядом щодо ролі парламенту у процесі виходу країни зі складу Євросоюзу. (12.06.2018)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей змушена йти на поступки противникам Brexit в її партії. Нижня палата британського парламенту з мінімальною перевагою схвалила план виходу з ЄС. (13.06.2018)

Відкинута поправка залишала шанс прихильникам збереження участі Великобританії в ЄС блокувати дії уряду щодо Brexit, зазначає Reuters. Окремі проєвропейські депутати-консерватори заявляють, що митний союз та спільний ринок з ЄС - єдиний спосіб зберегти економічно вигідні зв'язки з об'єднанням. В опозиційній Лейбористській партії єдності щодо ставлення до Brexit також немає.

Британський парламент також проголосував проти збереження членства у Європейському економічному просторі (ЄЕП). У цій зоні в обмін на вільний рух товарів, послуг, капіталів і робочої сили надається доступ до спільного ринку ЄС. ЄЕП включає в себе країни Європейського Союзу і країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), як-от Норвегію чи Ісландію, крім Швейцарії.

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


 

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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

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