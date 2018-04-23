Уряд Вірменії подав у відставку - опозиція вимагає позачергові вибори

Після відставки прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна президент країни Армен Саркісян у понеділок, 23 квітня, підписав указ про відставку кабінету міністрів. "Приймаючи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", - цитує документ інформагенція "Інтерфакс".

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став Карен Карапетян, який обіймав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду.

Опозиція вимагає звільнень протестувальників і виборів

Опозиція досягла з Карапетяном домовленості про звільнення всіх затриманих учасників протестів. Про це на мітингу в Єревані заявив ініціатор акцій, лідер опозиції Нікол Пашинян. Раніше цього дня його та ще двох депутатів парламенту випустили з СІЗО.

"Очікую, що всі затримані й арештовані до кінця дня, до закінчення нашого мітингу будуть звільнені. Всі без винятку", - цитує політика "Інтерфакс". Пашинян додав, що необхідно звільнити також усіх "політв'язнів". Кого саме він має на увазі, у повідомленні не зазначається.

Пашинян озвучив подальші вимоги опозиції до влади. За його словами, парламент протягом тижня має призначити главу уряду від влади. Потім, на думку політика, слід сформувати тимчасовий уряд, а після цього - "повинні відбутися щонайшвидше позачергові парламентські вибори".

Опозиціонер оголосив, що має намір провести 25 квітня переговори з в.о. прем'єр-міністра Карапетяном "про передачу влади народу без заворушень".

Чому вірмени протестують

Масові акції протесту проти призначення на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна тривають із 13 квітня. Щодня під час них затримували сотні людей. Лише напередодні, за офіційними даними, затримали 280 осіб. Ще семеро людей потрапили до лікарні. Інформагенція dpa називає вірменські протести наймасштабнішими на пострадянському просторі після протестів Євромайдану в Києві та ще низці міст України наприкінці 2013 - початку 2014 років.

Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цьогоріч, згідно з поправками до конституції, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формує уряд, обирає прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня обрали Армена Саркісяна. Натомість Саргсян був призначений прем'єром 17 квітня на тлі протестів у Єревані.

Дивитись відео 00:58 Поділитись No comment: демонстранти у Вірменії святкують відставку прем'єра (23.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2wWLc No comment: демонстранти у Вірменії святкують відставку прем'єра (23.04.2018)