Уряд Великобританії уникнув поразки в парламенті щодо Brexit

Уряд Великобританії уникнув поразки під час голосування у нижній палаті парламенту - Палаті громад - щодо законопроекту, котрий давав парламентарям можливість блокувати угоду щодо умов виходу країни з ЄС. Депутати 319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit. За відповідний документ проголосували 303 парламентарі.

Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію. Нинішня перемога в парламенті є великим полегшенням для прем'єрки Терези Мей, яка прагне зберегти контроль над урядом, що перебуває у стані глибокого розколу, відзначає агентство AFP.

Нагадаємо, верхня палата британського парламенту в понеділок, 18 червня, підтримала законопроект про право парламенту ветувати угоду, яку підпише британський уряд з ЄС щодо виходу зі складу спільноти.

Тереза Мей від самого початку була проти права вето та втручання парламенту, оскільки, як вона стверджувала, для ведення ефективних переговорів з Брюсселем не слід "зв'язувати руки уряду".

Нагадаємо, референдум про вихід Великобританії з ЄС пройшов влітку 2016 року. З невеликою перевагою більшість британців, які проголосували, підтримали Brexit. Процес виходу країни з ЄС має завершитися наприкінці березня 2019 року.

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