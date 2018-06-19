 Уряд Великобританії уникнув поразки в парламенті щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Уряд Великобританії уникнув поразки в парламенті щодо Brexit

Британські депутати відхили законопроект, який мав надати парламенту більший контроль над процесом Brexit. Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію.

Тереза Мей під час виступу в Палаті громад. 20 червня, 2018 року

Тереза Мей під час виступу в Палаті громад. 20 червня, 2018 року

Уряд Великобританії уникнув поразки під час голосування у нижній палаті парламенту - Палаті громад - щодо законопроекту, котрий давав парламентарям можливість блокувати угоду щодо умов виходу країни з ЄС. Депутати 319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit. За відповідний документ проголосували 303 парламентарі.

Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію. Нинішня перемога в парламенті є великим полегшенням для прем'єрки Терези Мей, яка прагне зберегти контроль над урядом, що перебуває у стані глибокого розколу, відзначає агентство AFP.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей змушена йти на поступки противникам Brexit в її партії. Нижня палата британського парламенту з мінімальною перевагою схвалила план виходу з ЄС. (13.06.2018)

Підтриманий верхньою палатою британського парламенту законопроект може дозволити парламентарям заблокувати угоду про вихід королівства з ЄС. (18.06.2018)

Нагадаємо, верхня палата британського парламенту в понеділок, 18 червня, підтримала законопроект про право парламенту ветувати угоду, яку підпише британський уряд з ЄС щодо виходу зі складу спільноти.

Тереза Мей від самого початку була проти права вето та втручання парламенту, оскільки, як вона стверджувала, для ведення ефективних переговорів з Брюсселем не слід "зв'язувати руки уряду".

Нагадаємо, референдум про вихід Великобританії з ЄС пройшов влітку 2016 року. З невеликою перевагою більшість британців, які проголосували, підтримали Brexit. Процес виходу країни з ЄС має завершитися наприкінці березня 2019 року.

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