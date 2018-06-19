Уряд Великобританії виграв важливе голосування щодо Brexit

Депутати британського парламенту відхили законопроект, який мав надати парламенту більший контроль над процесом Brexit. Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію.
Уряд Великобританії уникнув поразки під час голосування у нижній палаті парламенту - Палаті громад - щодо законопроекту, котрий давав парламентарям можливість блокувати угоду щодо умов виходу країни з ЄС. Народні обранці 319-ма голосами відхили законопроект, який надавав парламенту більший контроль над процесом Brexit. За відповідний документ проголосували 303 парламентарі.
Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію. Нинішня перемога в парламенті є великим полегшенням для прем'єрки Терези Мей, яка прагне зберегти контроль над урядом, що перебуває у стані глибокого розколу, відзначає агентство AFP.
Нагадаємо, верхня палата британського парламенту в понеділок, 18 червня, підтримала законопроект про право парламенту ветувати угоду, яку підпише британський уряд з ЄС щодо виходу зі складу спільноти.
Тереза Мей від самого початку була проти права вето та втручання парламенту, оскільки, як вона стверджувала, для ведення ефективних переговорів з Брюсселем не слід "зв'язувати руки уряду".
Нагадаємо, референдум про вихід Великобританії з ЄС пройшов влітку 2016 року. З невеликою перевагою більшість британців, які проголосували, підтримали Brexit. Процес виходу країни з ЄС має завершитися наприкінці березня 2019 року.