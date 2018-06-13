Уряд Анґели Меркель може розвалитися через біженців

У Німеччині назріває нова урядова криза. Уряд, який вже вчетверте очолює лідерка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґела Меркель (Angela Merkel), - коаліційний. До нього входять представники ХДС та Християнсько-соціального союзу (ХСС), які формують єдиний консервативний блок, а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

Лінія розлому, однак, проходить не так, як це бувало в минулому, між консерваторами та соціал-демократами, а через сам блок ХДС/ХСС. А якщо бути зовсім точним, то між канцлеркою і більшістю самих консерваторів, які підтримують у міграційній політиці позицію міністра внутрішніх справ, очільника ХСС Горста Зеегофера (Horst Seehofer).

"Генеральний план" міністра внутрішніх справ

Відносини між цими двома ветеранами німецької політики уже давно, м’яко кажучи, непрості. Зеегофер, ще коли був прем’єр-міністром Баварії, різко критикував надто ліберальну, з його точки зору, міграційну політику Меркель. Він, зокрема, вимагав запровадити законодавчу квоту (180-220 тисяч осіб) на прийом біженців у Німеччині і зробив це умовою участі ХСС у четвертому уряді Меркель. Пошук компромісного формулювання для коаліційної угоди тривав тижнями.

Анґела Меркель та Горст Зеегофер

Коли в квітні цього року Зеегофер став міністром внутрішніх справ федерального уряду, він пообіцяв скористатися своїми новими повноваженнями для того, щоб зняти гостроту проблеми біженців та вжити заходів для подальшого обмеження їхнього притоку в Німеччину. З цією метою він розробив пакет законопроектів, який назвав своїм "генеральным планом".

Один з елементів цього плану - створення в різних регіонах спеціальних центрів, в яких біженці очікували б на розгляд своїх клопотань про надання притулку в Німеччині. У разі позитивної відповіді їх розподіляли б між містами Німеччини, в разі негативної - прямо з такого центру відправляли б геть. До отримання відповіді Федерального відомства з питань міграції і біженців (BAMF) покинути такий центр можна було б лише в одному напрямку - за межі Німеччини.

Яким біженцям збираються перекрити в’їзд у Німеччину?

У вівторок,12 червня, Зеегофер збирався представити свій "генеральный план" на прес-конференції в Берліні, а ввечері у той же день - поінформувати про його деталі вибраних журналістів на брифінгу МВС.

Презентація не відбулася. Втрутилося відомство федеральної канцлерки. Анґела Меркель, яка, як глава уряду, має верховну компетенцію в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики, висловила свою незгоду з одним з ключових пунктів цього плану. Виявляється, її міністр внутрішніх справ має намір уповноважити підлеглу йому нині в усій країні прикордонну охорону не впускати на територію Німеччини біженців, які вже зареєстровані такими владою будь-якої іншої країни Євросоюзу.

Чи дасть Зеегофер розпорядження прикордонникам не впускати біженців?

З’ясувати це тепер доволі просто. У кожного біженця - від малого до великого - під час реєстрації беруть відбитки пальців, а через центральну дактилоскопічну картотеку ЄС можна швидко встановити, в якій саме країні він вперше просив про притулок. Влада цієї країни, вважає Зеегофер, і повинна з ним розбиратися.

Міністр посилається при цьому на так званий Дублінський регламент, який формально досі діє на території Євросоюзу. Відповідно до нього, біженці справді мають просити притулок в тій країні, в якій вони вперше опинилися на території ЄС. Уряд Німеччини в умовах міграційної кризи, що спалахнула в 2015 році, з міркувань гуманності вирішив не наполягати на цьому правилі, що допускається європейськими нормами.

Дублінський регламент і права мігрантів

Виходить, Зеегофер просто пропонує повернутися до нормативів, які вже існували і досі не скасовані? Не зовсім. Річ у тім, що біженці мають право на індивідуальний підхід. Це означає, що біженцю, який залишив свої відбитки пальців, скажімо, в Греції, але все одно звернувся з проханням про притулок до німецького прикордонника, не можна просто відмовити в перетині кордону Німеччини.

Дивитись відео 01:25 Now live 01:25 хв Поділитись Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2urt2 Якби Меркель, Трамп і Путін були біженцями... (23.03.2018)

Його необхідно зареєструвати, розмістити в гуртожитку, нагодувати, завести справу. Але навіть якщо, врешті-решт, з’ясується, що займатися ним все одно має грецька влада, його не обов’язково відправлять назад. Відповідно до того ж Дублінського регламенту, нагадує правозахисна організація Pro Asyl, пріоритет має, наприклад, возз’єднання родин. Якщо біженець неповнолітній, ним також має займатися влада країни, в якій він фактично перебуває. Не допускається розлучати дітей і батьків, чоловіків і дружин, членів одностатевих шлюбних союзів.

Крім того, процедура, яку пропонує глава МВС, неминуче призвела б до ефекту доміно. Німеччина повертала би біженців в Австрію, Австрія - в Італію. З точки зору канцлерки, це несправедливо, не можна залишати такі країни на околицях ЄС, як Італія, Греція та Іспанія, до берегів яких і йде основна хвиля біженців, наодинці з цією проблемою. Меркель вбачає вирішення проблеми в узгодженому підході європейців і зміцненні зовнішніх кордонів Євросоюзу, про що йтиметься на саміті ЄС наприкінці червня.

Позиції Меркель послабились і в ХДС

Утім, в ХСС, а тепер і в ХДС, не дуже вірять у здатність лідерів Європейського Союзу напрацювати спільний підхід до вирішення проблеми біженців. У вівторок увечері в Бундестазі відбулося засідання об’єднаної парламентської фракції ХДС/ХСС, на якому були присутні і канцлерка, і міністр внутрішніх справ. Засідання відбувалося за зачиненими дверима, але, як потім розповіли його учасники, з десятка тих, хто виступив, серед яких було лише троє представників ХСС, ніхто не підтримав позицію Анґели Меркель.

Александер Добріндт, голова парламентської групи ХСС

Загальну думку висловив голова парламентської групи ХСС Александер Добріндт(Alexander Dobrindt), який не очікує, що на саміті ЄС буде досягнуто принципової згоди. На його думку, інші європейські країни саме від Німеччини очікують рішучих кроків на кшталт тих, які прописані в "генеральному плані" Зеегофера.

Адже левова частка біженців прагнуть не аби-куди в ЄС, а саме в Німеччину. Тиск на зовнішні кордони ЄС зменшиться сам по собі, впевнений Добріндт, "якщо дати чіткий сигнал, що у біженців немає реального шансу потрапити в Німеччину лише тому, що їм вдалося опинитися на території Євросоюзу".

Рим-Відень-Берлін: "вісь згодних"?

Варто відзначити, що і новий уряд Італії не поділяє точку зору канцлерки. Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що "повністю згоден" з Зеегофером у питанні міграційної політики. У Римі також сподіваються, що біженці, дізнавшись про неможливість дістатися до Німеччини, припинять штурмувати італійське узбережжя.

У разі реалізації "генерального плану" Зеегофера, це безпосередньо вплинуло б і на сусідню Австрію. Її канцлер, так вже вийшло, саме опинився в Берліні в той час, коли розгорілася суперечка між главою уряду ФРН та міністром внутрішніх справ. Ввічливий Себастіан Курц після бесіди з Анґелою Меркель заявив, що не хоче втручатися у внутрішньонімецьку політику, але багатозначно додав: "багато з того, що в Німеччині обговорюють, ми вже робимо".

Наступного дня,13 червня, Курц зустрічався із Зеегофером, який заради цієї бесіди проігнорував зустріч у канцлерки з питань інтеграції мігрантів, хоча бути присутнім на ній він зобов'язаний відповідно до посади. Німецький міністр підтримав ідею австрійського канцлера, що Німеччині, Австрії та Італії слід створити "вісь згодних" із впровадженням радикальних заходів для зупинки міграції в Європу.

Ризик розпаду уряду ФРН

На згаданому засіданні парламентської фракції ХДС/ХСС Горст Зеегофер дав зрозуміти депутатам, що він, як федеральний міністр внутрішніх справ, має повноваження самостійно дати німецьким прикордонникам вказівку не впускати в Німеччину мігрантів, які вже зареєстровані в якійсь іншій країні ЄС.

Якщо він це справді зробить, то у канцлерки не залишиться іншого виходу, окрім як відправити норовливого міністра у відставку. Слідом за ним - на знак солідарності - уряд Меркель, напевно, покинуть й інші міністри-представники ХСС. Це стало би кінцем сформованого лише три місяці тому німецького уряду і початком підготовки до позачергових парламентських вибрів.