 Уряд Австрії планує заборонити носити хустки дівчатам у садках і школах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Уряд Австрії планує заборонити носити хустки дівчатам у садках і школах

Австрійський уряд консерваторів і правих популістів планує заборонити дівчаткам носити хустки в дитячих садках і початкових школах, аби запобігти їхній дискримінації.

Діти в одній із початкових шкіл (фото з архіву)

Консервативно-популістський уряд у Відні сподівається запобігати за допомого заборони хусток дискримінації дівчат

Правляча коаліція у парламенті Австрії прагне запровадити в країні заборону на носіння хусток для дівчат у дитячих садках та початкових школах. Такий крок, на думку уряду Австрії, має сприяти протидії створенню "паралельних світів" в австрійському суспільстві, сказав у середу, 4 квітня, канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz). За його словами, заборона буде покликана зрівняти шанси всіх дітей в Австрії. "При цьому йдеться і про те, аби не було дискримінації у молодому віці", - цитує Курца інформагенція dpa.

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Очільник австрійського уряду вважає за краще допомагати нужденним за межами ЄС. Чинну політику квот на прийом біженців Курц вважає такою, що зазнала поразки. (24.12.2017)

Меркель та Курц наголошують на спільних цінностях. Але молодий австрійський політик може стати серйозною проблемою для німецької канцлерки. З друзями на кшталт Курца їй не потрібні й вороги, вважає Міхаела Кюфнер. (18.01.2018)

Водночас його колега по "Австрійській народній партії", міністр освіти Гайнц Фасманн (Heinz Faßmann) назвав потенційну заборону "символічним актом", який має підкреслити розуміння себе Австрією як світської держави. Саме його відомство тепер має розробити відповідний законопроект, повідомляє інформагенція AFP. Документ очікується вже влітку цього року.

Ще раніше за заборону носіння хусток дівчатами в австрійських садочках та початкових школах активно агітував очільник правопопулістської "Австрійської партії свободи", віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache). У такому кроці влади він вбачає "захід, спрямований на інтеграцію", який буцімто спонукає дітей до вільного самовираження.

Скількох дівчаток в Австрії може торкнутися запланована заборона, поки що оцінити важко. Мусульманські жінки, як правило, починають носити хустки, починаючи з підліткового віку, а отже вже після дитячого садка і початкової школи. Мусульманські об'єднання Австрії вже встигли розкритикувати плани уряду. Речниця Ісламського товариства вірян Австрії (IGGÖ) назвала запланований урядовий крок непропорційним та висловилася на користь діалогу зі школами, де є проблеми у зв'язку з носінням хусток окремими школярками.
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