Урядова криза в Італії: у Римі говорять про новий шанс для коаліції

Президент Італії Серджо Маттарелла та призначений ним прем'єр перехідного уряду Карло Коттареллі чекатимуть, поки не проясниться ситуація із формуванням нової коаліції між партіями, що пройшли до парламенту. Цю інформацію у середу, 30 травня, підтвердили у президентській адміністрації, однак не уточнили, на рішення яких саме партій очікують президент і прем'єр, повідомляє агентство dpa.

Джерело, близьке до Коттареллі, повідомило інформагенції ANSA, що "з'явилися нові можливості для створення політичного уряду". "Ця обставина схилила (Коттареллі - Ред.) - за згоди президента - очікувати подальшого розвитку подій", - заявило джерело.

Нова спроба "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі"?

Лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо ввечері у вівторок, 29 травня, заявив про відкритість до можливого поновлення переговорів щодо коаліції з "Лігою Півночі". За інформацією Reuters, у керівництві партії не виключають, що двом політичним силам вдасться погодити іншу кандидатуру на посаду міністра економіки та фінансів замість Поало Савони, призначення якого заблокував Маттарелла.

У керівництві "Ліги Півночі" кажуть, що політична сила буде готовою до політичних рішень у разі надзвичайних обставин. Утім, там віддають перевагу якнайшвидшому проведенню нових виборів. У партії зазначили, що поки не готові відмовитися від кандидатури Савони. Прагнення нових виборів аналітики пояснюють передусім суттєвим зростанням популярності "Ліги Півночі" серед виборців.

Тим часом Єврокомісія наголосила, що "доля італійців - у руках самих італійців". Заява речника Єврокомісії пролунала в середу, 30 травня, на тлі гострої критики висловлювання єврокомісара Ґюнтера Еттінґера (Günther Oettinger). Еттінґер порадив італійцям не голосувати за популістів - посилаючись на погіршення становища економіки Італії - чим викликав обурення лідерів "Ліги Півночі" та "Руху п'яти зірок". Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейської Ради Дональд Туск відмежувалися від заяви Еттінґера і наголосили на повазі до вибору італійців.

В Організації економічного співробітництва та розвитку також застерегли щодо непередбачуваних наслідків політики можливого уряду популістів, які мають намір відмовитися від заходів економії. Генсек організації Анхель Гурріа зазначив, що "Італія є частиною Європи, частиною Єврозони, так і залишиться (…) Якщо ми щодня будемо змінювати політику, це буде безумством", - цитує генсека інформагенція AFP.