Урядова криза в Італії: у перемовинах стався неочікуваний поворот

Правопопулістська партія "Ліга Півночі" та лівопопулістська "Рух п'яти зірок" наново розпочали перемовини про можливе спільне формування уряду Італії. Обидві партії попросили президента країни Серджо Маттареллу дати їм ще 24 години для переговорів, повідомляє у середу, 9 травня, прес-служба президента.

Очікувалося, що вже в середу італійський президент оголосить про формування "нейтрального" перехідного уряду, який правитиме країною до кінця року, зазначає агенція dpa. Євроскептичний "Рух п'яти зірок" раніше запропонував "Лізі Півночі" об'єднатися для створення уряду, але за умови, що екс-прем'єр країни та лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі залишить союз. Останній на це, однак, відповів відмовою.

Нинішня зустріч лідера "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні та очільника "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, як зазначають експерти, дає надію знайти вихід з політичної кризи в Італії, що триває вже два місяці. У парламентській фракції "Ліги Півночі" кажуть, що зараз "все можливо". Перед цим очільник політсили Маттео Сальвіні наголосив, що до останньої хвилини намагатиметься знайти вихід з патової ситуації. Як зазначається, вирішальним зараз буде, яку позицію займе Берлусконі.

До цього часу усі спроби сформувати новий уряд Італії після парламентських виборів, які пройшли ще на початку березня, провалилися. Формування уряду ускладнюється тим, що на за результатами виборів жодна потенційна коаліція політичних сил не набрала достатньої кількості голосів для формування уряду. Найбільша політична сила в парламенті наразі лівопопулістська "Рух п'яти зірок", яка набрала 33 відсотка голосів виборців. Партії "Ліга Півночі", "Вперед, Італіє" та націоналістична "Брати Італії" сукупно мали 37 відсотків голосів.

У понеділок, 7 травня, президент Італії заявив про плани створити "нейтральний" перехідний уряд. Якщо ж політсили цю ідею не підтримають, то він буде змушений оголосити про дострокові парламентські вибори. Вони можуть відбутися восени або вже в липні, зазначив Серджо Маттарелла.