Унаслідок вибуху на мітингу в Ефіопії заинула одна людина, понад 130 - поранені

Одна людина загинула і щонайменше 132 дістали поранень унаслідок атаки у суботу, 23 червня, під час політичної акції у столиці Ефіопії Аддис-Абебі на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Амір Аман на своїй сторінці в Twitter.

"Одна людина померла в лікарні "Чорний лев", я хотів би висловити співчуття рідним та ефіопському народу", - написав міністр. При цьому він назвав те, що сталося, "сумним". "Але це ніколи не порушить нашої єдності", - додав Амір Аман.

Вибух пролунав через кільках хвилин після виступу Абія Ахмеда на мітингу, зазначає агенція Reuters. За словами прем'єра, цей трагічний інцидент був "невдалою спробою сил, які не хочуть бачити Ефіопію об'єднаною". За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду. Утім, як зауважує агенція AFP з посиланням на власного кореспондента на місці подій, вибух був незначним, але спричинив паніку у натовпі.

Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень пішов у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни.