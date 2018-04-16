Унаслідок атак талібів у Афганістані загинули 14 силовиків

Два напади бойовиків призвели до загибелі щонайменше 14 афганських військових та поліцейських у західній провінції Бадгіс. Влада покладає відповідальність за атаки на радикальний рух "Талібан".
Патруль іноземних військовослужбовців та місцевих силовиків у одній з провінцій Афганістану (архівне фото)
Щонайменше 14 афганських військових та поліцейських загинули в понеділок, 23 квітня, внаслідок двох нападів бойовиків у північно-західній провінції Бадгіс. Про це повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція AP.
За наявними даними, жертвами першого нападу стали девятеро військових. Другу атаку нападники скоїли неподалік, убивши пятьох поліцейських, йдеться у повідомленні органів місцевої влади.
Поки що жодне з угруповань не взяло відповідальності за напади. Однак влада звинувачує в атаках бойовиків радикального руху "Талібан", які зазвичай активні в цьому регіоні.
Нагадаємо, напередодні в Кабулі терорист-смертник підірвав себе поблизу одного з центрів реєстрації громадян. Унаслідок нападу, за останніми даними, загинули 57 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава".
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