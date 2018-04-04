Унаслідок авіаударів у сирійському місті Дума загинули 32 особи

Внаслідок авіаударів по місту Дума, що в Східній Гуті, щонайменше 32 мирних жителів загинули, понад 50 осіб зазнали поранень. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує агентство AFP.

За даними голови Центру Рамі Абделя Рахмана, авіаудари були завдані російською та сирійською авіацією. Нагадаємо, наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Від початку наступальної операції в регіоні загинули понад 1,6 тисячі мирних жителів, зазначають представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Як повідомлялося раніше, сирійські повстанці разом з членами їхніх родин, а також мирне населення продовжують залишати Східну Гуту. За даними міністерства оборони Росії, загалом протягом дії так званих гуманітарних пауз з анклаву зуміли евакуюватися понад 135 тисяч осіб.