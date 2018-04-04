 Унаслідок авіаударів у сирійському місті Дума загинули 32 особи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2018
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Новини

Унаслідок авіаударів у сирійському місті Дума загинули 32 особи

Правозахисники повідомили про 32 загиблих і 50 поранених внаслідок авіаударів по місту Дума. Це єдине місто в Східній Гуті, яке залишається непідконтрольним сирійському уряду.

Східна Гута

У місті Дума в Східній Гуті

Внаслідок авіаударів по місту Дума, що в Східній Гуті, щонайменше 32 мирних жителів загинули, понад 50 осіб зазнали поранень. Про це в п'ятницю, 6 квітня, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує агентство AFP.

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Сполучені Штати вважають своїм завданням повне знищення "Ісламської держави" в Сирії, а тому поки що не називають точної дати виведення своїх військ із країни. (04.04.2018)

Сирійських повстанців та їхні родини почали евакуйовувати з Думи, що в Східній Гуті. Міністерство оборони Росії повідомляє, що з міста вже вивезено понад тисячі людей. (02.04.2018)

За даними голови Центру Рамі Абделя Рахмана, авіаудари були завдані російською та сирійською авіацією. Нагадаємо, наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Від початку наступальної операції в регіоні загинули понад 1,6 тисячі мирних жителів, зазначають представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Як повідомлялося раніше, сирійські повстанці разом з членами їхніх родин, а також мирне населення продовжують залишати Східну Гуту. За даними міністерства оборони Росії, загалом протягом дії так званих гуманітарних пауз з анклаву зуміли евакуюватися понад 135 тисяч осіб.

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  • Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Останній анклав під контролем повстанців

    Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

  • Зона деескалації Східна Гута

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Зона деескалації

    Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

  • Жертви серед цивільного населення Східної Гути

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Жертви серед мирного населення

    Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

  • Внаслідок операції загинули десятки жінок та дітей

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Підготовка до наземної операції

    За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

  • Лікарня в Арбіні - мішень ударів авіації

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Кількість загиблих невпинно зростає

    У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

  • За данними спостерігачів, йдеться про найбільшу кількість жертв упродовж доби за останні три роки

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Пораненим необхідна термінова евакуція

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

  • Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    В ООН засудили артобстріли

    Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

  • Сирійська та російська авіації останнім часом збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по Східній Гуті.

    Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

    Військові злочини сирійського режиму і його союзників

    Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії.

    Автор: Павло Лось, Анна Савчук


DW.COM

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо

Східна Гута - останній район Сирії, який перебуває під контролем противників Дамаска. 19-20 лютого він зазнав сильних бомбардувань, що призвело до численних жертв серед мирного населення. (23.02.2018)  

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