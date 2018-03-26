 Уламки китайської станції ″Тяньгун-1″ згоріли над Тихим океаном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Уламки китайської станції "Тяньгун-1" згоріли над Тихим океаном

Китайська космічна станція "Тяньгун-1", зв’язок з якою був втрачений в 2016 році, увійшла в атмосферу Землі та згоріла. Уламки не долетіли до поверхні планети і не загрожують людям.

Китайська космічна станція Тяньгун-1

Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю

Уламки китайської космічної станції "Тяньгун-1" ("Небесний палац-1") в понеділок, 2 квітня, о 8.15 за пекінським часом увійшли в атмосферу Землі та згоріли над південною частиною Тихого океану, повідомило представники китайської космічної програми. Уламки здебільшого згоріли при входженні в атмосферу, не долетівши до поверхні планети, і не загрожують людям.

Спочатку місцем падіння космічне агентство КНР визначило точку в південній частині Атлантичного океану.

Перша китайська пілотована орбітальна станція "Тяньгун-1" масою 8,5 тонни, довжиною 12 метрів і діаметром 3,3 метра була запущена у вересні 2011 року. В ході місій "Шеньчжоу-9" і "Шеньчжоу-9" в 2012-2013 роках станцію відвідали китайські космонавти. У березні 2016 року зв'язок зі станцією було втрачено, подальше управління маневрами із Землі стало неможливим.

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У вересні 2016 року Китай запустив пілотовану орбітальну станцію "Тяньгун-2". Це модель для перевірки технологій життєзабезпечення для майбутньої китайської багатомодульною орбітальної станції.

Свій перший місяцехід Китай запустив наприкінці 2013 року, а в квітні 2016 року Пекін оголосив про плани надіслати до 2020 року космічний корабель на Марс із метою дослідити поверхню цієї планети. Окрім того, Китай планує створити до 2022 року власну космічну станцію з екіпажем на борту і запустити на поверхню Місяця одного зі своїх тайконавтів.
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