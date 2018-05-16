Україні не обійтися без кредитів МФВ - експерти

З огляду на стан української економіки наступними роками Україні, швидше за все, знадобиться нова програма кредитної підтримки від МВФ обсягом до 5,5 мільярда доларів, припускають експерти IIF.
Через високий борговий тягар та низьке економічне зростання Україні доведеться брати кредити МВФ, прогнозують аналітики
У найближчому майбутньому уряду України не впоратися без підтримки з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ). Такі висновки містить доповідь аналітиків Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF). За підрахунками експертів IIF, наступними роками Україні доведеться вести переговори з МВФ про виділення країні нової кредитної програми на суму до 5,5 мільярда доларів США, передає в понеділок, 21 травня, інформагенція Reuters.
Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни. Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік. Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.
Лише упродовж найближчих трьох років (2019-2022 роки) брак фінансування України становитиме близько 16,5 мільярда доларів, що становить близько 90 відсотків наявних на сьогодні валютних резервів країни, зазначають експерти. А до 2021 року Київ зобов'язаний буде виплатити близько 20 мільярдів доларів зовнішнього боргу.
Нинішня програми співпраці між Україною та МВФ завершується наступного року. З передбачених 17,5 мільярда доларів фіндопомоги Україна отримала в рамках цієї кредитної програми 8,4 мільярда. На сьогодні головною перешкодою для отримання наступних кредитів програми є відсутність порозуміння між Києвом та МВФ щодо доведення цін на газ до ринкового рівня.