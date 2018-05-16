Україні не обійтися без кредитів МФВ - експерти

У найближчому майбутньому уряду України не впоратися без підтримки з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ). Такі висновки містить доповідь аналітиків Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF). За підрахунками експертів IIF, наступними роками Україні доведеться вести переговори з МВФ про виділення країні нової кредитної програми на суму до 5,5 мільярда доларів США, передає в понеділок, 21 травня, інформагенція Reuters.

Згідно з прогнозом експертів IIF, до подальшої співпраці з МВФ Україну спонукатиме невтішний стан справ у економіці країни. Нинішні реальні обсяги експорту становлять приблизно половину від показників 2008 року, а темпи економічного зростання не перевищують 2,5-3 відсотків на рік. Крім того, негативно на економічній ситуації в країні позначиться й теперішня динаміка цін на нафту та газ, наголошують аналітики.

Лише упродовж найближчих трьох років (2019-2022 роки) брак фінансування України становитиме близько 16,5 мільярда доларів, що становить близько 90 відсотків наявних на сьогодні валютних резервів країни, зазначають експерти. А до 2021 року Київ зобов'язаний буде виплатити близько 20 мільярдів доларів зовнішнього боргу.

Нинішня програми співпраці між Україною та МВФ завершується наступного року. З передбачених 17,5 мільярда доларів фіндопомоги Україна отримала в рамках цієї кредитної програми 8,4 мільярда. На сьогодні головною перешкодою для отримання наступних кредитів програми є відсутність порозуміння між Києвом та МВФ щодо доведення цін на газ до ринкового рівня.