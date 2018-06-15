Українські цукерки агітують за Росію? (відео)

Це "Матрьошка-сюрприз" - цукерки, що продаються у Німеччині. На них - реклама Чемпіонату світу з футболу в Росії. На упаковці написано: "Смакують, як в Росії". А всередині справжній сюрприз - українські цукерки компанії АВК. В АВК підтвердили: постачають продукцію до Німеччини. Але далі - вже ніби не АВК вирішує, як і куди розфасувати українські цукерки. Але DW з'ясувала, що з АВК буцімто погодили "дизайн". Подробиці дивіться у відео.



