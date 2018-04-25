Українські туристи у 2017 році частіше подорожували Німеччиною

Українці активно мандрують Німеччиною. У 2017 році вони стали лідерами за приростом кількості ночівель на території ФРН, який склав 24,4 відсотка у порівнянні із 2016 роком. Про це в понеділок, 7 травня, повідомила на форумі Germany Travel Mart в Дрездені глава Національного туристичного офісу ФРН Петра Гедорфер (Petra Hedorfer).

Друге місце за приростом ночівель в Німеччині в 2017 році посіли росіяни - кількість їхніх ночівель зросла на 20,3 відсотка. На третій позиції румуни із приростом в 18,6 відсотка.

За словами Гедорфер, в цілому іноземні туристи здійснили в 2017 році 83,9 мільйона ночівель в Німеччині, що на 3,6 відсотка більше, ніж роком раніше. "Ми також очікуємо зростання на 3-4 відсотки в 2018 році", - відзначила вона.

У 2017 році найбільше число туристів приїхало до Німеччини з Нідерландів (11,2 мільйона ночівель), Швейцарії (6,7 мільйона), США (6,2 мільйона), Великобританії (5,6 мільйона) й Австрії (4 мільйони). Найпопулярнішими напрямками для туризму були Баварія - 19,1 мільйона ночівель, Берлін - 14 мільйонів та Північний Рейн-Вестфалія - 11 мільйонів.

Як повідомлялось раніше, з 11 червня 2017 року - моменту запровадження безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу - до квітня 2018 року ним скористалися 490 тисяч громадян України.

Дивитись відео 00:58 Поділитись Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2x0i4 Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018)