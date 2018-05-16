Українські студенти подавали у Брюсселі страви часів Голодомору

Страви, які людям в Україні доводилося готувати та їсти під час Голодомору1932-1933 років, можна було покуштувати в Брюсселі. Такий незвичний ресторан на колесах неподалік Європарламенту організували українські студенти в середу, 16 травня, передає кореспондент DW.

Акція називається "Непораховані з 1932 року" (Uncounted since 1932). За словами організаторів, від штучного голоду в Україні померли понад сім мільйонів осіб, але точна кількість загиблих невідома, оскільки радянська влада не дозволяла вести статистику померлих. Вперше таку акцію провели в Тель-Авіві восени минулого року з нагоди 85-ї річниці Голодомору 1932-1933 років, розповів DW керівник Української академії лідерства Роман Тичківський. "Ми подаємо їжу, приготовану на основі рецептур з тих часів. Ми отримали їх від людей, які вижили під час Голодоморів", - зазначив організатор. У планах - інші країни та міста, зокрема Вашингтон та Оттава.

Млинці з трав і лушпиння, суп з кори та хвої - такі страви часів Голодомору пропонували 16 травня у Брюсселі

Перехожим у Брюсселі пропонували три страви: суп з кори дуба, лушпиння гречки, хвої та шишок; млинці з картопляного лушпиння, яке викидали у колгоспах, а також з польових трав та борошна з качанів кукурудзи; хліб на заквасці з льону та бражки з кори дерев, а також сухих трав-дикоросів. Готував страви кухар Юрій Ковриженко, а студенти запрошували перехожих їх покуштувати та розповідали, що таке Голодомор.

"Люди реагують досить тепло. Для більшості тема Голодомору не є відомою", - поділився спостереженнями Роман Тичківський. Організатори також розповіли, що хотіли б, аби Бельгія визнала Голодомор в Україні геноцидом. "Сьогодні Українська академія лідерства здійснює цю акцію з надією, що ми зможемо поглибити діалог з Бельгією на тему Голодомору", - додав Тичківський.