 Українські політичні в′язні в Росії: які перспективи повернути їх через Мінськ? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Українські політичні в'язні в Росії: які перспективи повернути їх через Мінськ?

Україна прагне використовувати переговори у Мінську також і як майданчик у процесі звільнення політичних в'язнів Кремля. Наскільки це реалістично?

Акція у Києві на підтримку українських політв’язнів

Акція у Києві на підтримку українських політв’язнів (Архівне фото)

Від початку переговорного процесу у Мінську ставлення сторін до цього майданчика було вельми скептичним. Проте у Києві і надалі покладають чималі сподівання на ефективність роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ), що зустрічається у Мінську, і до складу якої окрім України та Росії також входять представники непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей. Окрім безпекових і гуманітарних питань, ТКГ обговорює, зокрема, і проблему обміну полоненими.

Схоже, що тепер Україна сподівається навіть розширити спектр обговорюваних у Мінську питань. Зокрема, перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі мінської контактної групи Ірина Геращенко цього тижня заявила, що Україна готова передати Росії понад 20 її громадян, "які воювали на Донбасі чи були причетні до злочинів проти територіальної цілісності та суверенітету України". Нині вони відбувають покарання в українських тюрмах.

Вона також додала, що Україна готова віддати Російській Федерації цих людей, "але в обмін на українців - Сущенка, Сенцова, Кольченка, Гриба, Карпюка, Клиха, Панова та інших політв'язнів, зокрема кримських татар". Саме цю позицію озвучила українська сторона на черговій зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, що відбулась у Мінську 4 квітня.

Раніше на подібних зустрічах велися переговори виключно щодо звільнення з полону військових та цивільних, які були захоплені у зоні конфлікту на Донбасі. Тож питання обміну українських політичних в'язнів в Росії, які безпосередньо не мають відношення до збройного протистояння на Донбасі, порушують уперше.

Спроба пожвавити процес звільнення

За словами Ірини Геращенко, така пропозиція була висунута українською стороною з метою пожвавлення процесу обміну полоненими та звільнення українських в'язнів із тюрем у Росії, яких утримують з політичних мотивів.

Адже, на відміну від обміну на Донбасі, що відбувся у грудні торік, останній прямий обмін між Росією та Україною через помилування був ще у червні 2016 року. Тоді до України повернулися Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв, а місяцем раніше - Надія Савченко. Досі до кінця не встановлено, за якою процедурою відбулося звільнення засуджених російським судом лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова за посередництва Туреччини у листопаді 2017 року.  

DW.COM

Суд у Москві почав розгляд по суті справи українського журналіста Романа Сущенка, якого звинувачують у шпигунстві. Подробиці - у DW. (27.03.2018)

Київ веде переговори про подальший обмін полоненими, повідомила представниця президента у Верховній Раді України Ірина Луценко. Громадян Росії мінятимуть на українців, що перебувають у російських тюрмах. (28.12.2017)

Спробу України використати мінський формат для розширених переговорів у тому числі і щодо обміну ув'язненими з Росією активно коментують українські правозахисники. Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак вважає, що Україні потрібно використовувати будь-які майданчики для просування теми звільнення політв’язнів. На її думку, люди, яких пропонує видати Україна, були здебільшого затримані саме у зоні конфлікту, тому їх обмін на українських політв'язнів не суперечить логіці мінського формату. Перспективи, утім, вона оцінює стримано. "Неодноразово лунали заяви, що Росія не погоджується обговорювати у Мінську долю тих, кого на її думку було законно засуджено на території Росії або Криму".

Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник теж схвально реагує на намагання української сторони порушити питання обміну ув'язнених. "На сьогодні досі не існує жодного міжнародного майданчика, де б обговорювалося дотримання прав людини у Криму чи звільнення політичних бранців. Проблема у тому, що мінський формат взагалі не включає у себе розгляд питання Криму", - зауважує Скрипник. Проте, за її словами, з точки зору міжнародного гуманітарного права, ув'язнених у Криму людей можна вважати жертвами міжнародного збройного конфлікту.

Доля політв'язнів вирішується у Кремлі

Попри озвучену Україною пропозицію у Мінську, сама Ірина Геращенко зазначає, що наразі не йдеться про такий обмін. "Ми говорили про готовність української сторони передати 23-х росіян. Але для цього потрібна й воля, й готовність РФ, якої на сьогодні немає", - зазначила Геращенко.

На думку правозахисників, додатковий негативний вплив на процес обміну мають два фактори: вислання українських дипломатів з Росії та арешт Надії Савченко в Україні.

Серед 13 дипломатів, яких вислали з Росії у зв'язку зі справою про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля в Англії, було шість представників України в Москві та п'ятеро з консульства у Ростові-на-Дону - двох російських міст, де відбувається найбільша кількість судів над політв'язнями з України. Це значно погіршить рівень захисту прав українців, що перебувають у місцях неволі в РФ, побоюються експерти. "Звісно, звільнення українців не залежить від консулів. Звільнення політв'язнів Кремля залежить виключно від Путіна", - переконана Ірина Геращенко.

З тим, що рішення про обмін здебільшого залежіть саме від волі російського президента, погоджується і Марія Томак. "Тому, радше, питання не у тому, чи є мінський формат правильним для обговорення цього питання, а у тому - чи варто обмежуватися лише Мінськом, і не шукати якісь альтернативні шляхи?" - запитує вона і припускає, що корисним могло б стати залучення міжнародних партнерів, як це було у випадку із участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у звільненні Умерова та Чийгоза.

Сподівання на Німеччину

Про важливість залучення Україною міжнародних партнерів до переговорів з Росією наголошує і Ольга Скрипник. "Діалог між Петром Порошенком та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) про долю кримчанина Володимира Балуха - це добрий знак у цій справі. Адже пані Меркель - одна з тих політиків, що мають реальний вплив на Росію", - вважає Скрипник.

Проте, на її думку, тут є і певні ризики, пов'язані з політизацією мінського процесу загалом. "Наприклад, звільнення полонених пов'язано з проведенням виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. Так само може бути й з кримськими "політв’язнями" - Росія може висунути певні політичні вимоги в обмін на звільнення цих людей", - зауважує правозахисниця.

Наступне засідання ТКГ у Мінську відбудеться 18 квітня, де українська сторона планує продовжити переговори обміну бранців.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Свою провину він не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. Перебуває в ув'язненні у Сибіру.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Сибіру.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років. З липня 2017 року останнім місцем відбування покарарння Чирнія є колонія в Магадані на Далекому Сході Росії.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували за звинуваченням у розбої. Суд у Ростовський області засудив його до 8,5 років колонії. Зараз він утримується у в'язниці в Магадані.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014 року за невідомих обставин. Його звинувачують в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявив, що підписав свідчення під тортурами. Засуджений до 22,5 років ув'язнення суворого режиму. Перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії. Йому висунули ті ж звинувачення, що й Карпюку - участь у бойових діях у Чечні в 1994 р. Під час суду поведінка Клиха була неадекватною. За словами адвокатів, до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений до 20 років суворого режиму. У вересні 2017 року був відправлений до психіатричної лікарні, нині - знову в колонії.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затримали в Сімферополі у травні 2014. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна без визнання провини. Солошенко повернувся в Україну і наразі проживає вдома на Полтавщині.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014 року потрапила в полон під час бою на Луганщині, її вивезли до Росії. Донецький суд Ростовської області засудив її до 22 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві російських журналістів за попередньою змовою з мотивів ненависті та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. 25 травня 2016 р. після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. Сущенка звинувачують у шпигунстві. Сам затриманий, який з тих пір перебуває під арештом, його колеги і родина називають всі обвинувачення сфабрикованими. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки від повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


DW.COM

Українські політв'язні в Росії

Росія звільнила із в'язниці заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Але десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про українських заручників Москви - у фотогалереї DW. (27.10.2017)  

Також за темою

Ukraine Kiew Demonstration für Regisseur Oleg Senzow

Україна готова обміняти 20 росіян на українських полонених у РФ 02.04.2018

Українська сторона обговорить в Мінську обмін 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях, на українських політв'язнів в Росії - Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших заручників.

Ukraine Ankunft Nadija Sawtschenko in Kiew Iryna Heraschtschenko

Україна готова обміняти 23 росіян на українських політв'язнів у Росії 04.04.2018

Київ очікує відповіді Москви на ініціативу обміняти 23-х росіян, які перебувають в українських в'язницях, на українських політв'язнів в Росії. Відповідну пропозицію в Мінську озвучила українська сторона.

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

У Києві розраховують на швидке звільнення двох ув'язнених у РФ українців 28.02.2018

Україна очікує звільнення двох ув’язнених в Росії українців до кінця поточного тижня, повідомив президент Петро Порошенко. Про кого саме йдеться, поки невідомо. Відомо лише, що це не Олег Сенцов і не Роман Сущенко.

Докладно

Акція у Києві на підтримку українських політв’язнів

Українські політичні в'язні в Росії

Які перспективи їх поверненя через Мінськ? 

Битва за землю лишила сліди на Юраї Береші

Як словацькі рейдери відбирають поля у фермерів

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив заляканих людей. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  