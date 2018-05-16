Українські політв'язні в Росії (фотогалерея)

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політв'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW.
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