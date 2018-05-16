 Українські війська на Донбасі взяли під контроль селище Південне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Українські війська на Донбасі взяли під контроль селище Південне

Українські військові взяли під свій контроль селище Південне Донецької області. Тим часом сепаратисти повідомили про загибель свого польового командира "Мамая" під Авдіївкою.

Українські сили повідомили про своє просування на Горлівському напрямку

Українські сили повідомили про своє просування на Горлівському напрямку

Командування операції об'єднаних сил (ООС) увечері в четвер, 17 травня, повідомило про своє просування на Горлівському напрямку, а саме про взяття під контроль селища Південне Донецької області. Як повідомляє керівництво ООС у соцмережі Facebook, у перших числах квітня сили сепаратистів активізувалися в цьому населеному пункті.

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Через погіршення безпекової ситуації на Донбасі в зону конфлікту вирушає перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуґ. Тим часом у ЗСУ повідомляють про загиблих та поранених українських військових. (17.05.2018)

Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв і спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, який перебуває з візитом в Україні, обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. (15.05.2018)

Зокрема, незаконні збройні формування періодично прибували до Південного "з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади і демонстрації своєї присутності в ньому". Українські військові зі складу об'єднаних сил розробили план із взяття під свій контроль зазначеного населеного пункту, який було реалізовано в ніч на 8 травня.

Тим часом сепаратисти повідомили про загибель під Авдіївкою Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира підрозділу "Пятнашка" так званої "ДНР". Про це написав у Facebook представник сепаратистів Захар Прілєпін. Цю інформацію також підтвердив з посиланням на державні ЗМІ Росії Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода", якому "Мамай" свого часу двічі погрожував через те, що журналіст готував матеріали про сепаратистів.

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