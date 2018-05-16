Українські війська на Донбасі взяли під контроль селище Південне

Командування операції об'єднаних сил (ООС) увечері в четвер, 17 травня, повідомило про своє просування на Горлівському напрямку, а саме про взяття під контроль селища Південне Донецької області. Як повідомляє керівництво ООС у соцмережі Facebook, у перших числах квітня сили сепаратистів активізувалися в цьому населеному пункті.

Зокрема, незаконні збройні формування періодично прибували до Південного "з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади і демонстрації своєї присутності в ньому". Українські військові зі складу об'єднаних сил розробили план із взяття під свій контроль зазначеного населеного пункту, який було реалізовано в ніч на 8 травня.

Тим часом сепаратисти повідомили про загибель під Авдіївкою Олега Мамієва з позивним "Мамай", командира підрозділу "Пятнашка" так званої "ДНР". Про це написав у Facebook представник сепаратистів Захар Прілєпін. Цю інформацію також підтвердив з посиланням на державні ЗМІ Росії Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода", якому "Мамай" свого часу двічі погрожував через те, що журналіст готував матеріали про сепаратистів.