Українському журналістові Сущенку продовжили арешт у РФ на півроку

У вівторок, 27 березня, у Московському міському суді розпочалися слухання справи українського журналіста Романа Сущенка, затриманого в російській столиці 30 вересня 2016 року. ФСБ підозрює його в шпигунстві на користь України. За даними відомства, Сущенко "цілеспрямовано збирав свідчення, які становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Росії, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави". ФСБ стверджує, що Сущенко працював на Головне управління розвідки міноборони України. Згідно зі статтею 276 КК РФ "шпигунство", йому загрожує покарання аж до 20 років позбавлення волі.

Встановлення особи підсудного Сущенка

Агенція "Укрінформ", де Сущенко працював з 2002 року, а з 2010-го був власним кореспондентом у Франції, стверджує, що в день затримання він навідував родичів у Москві та був у відпустці. Сам журналіст звинувачення у шпигунстві відкидає.

Адвокат Марк Фейгін

Засідання у Московському міському суді відкрила колегія із трьох суддів- Фісенка, Музиченка та Абазова. Обвинувачення представляв начальник відділу держобвинувачення генпрокуратури Росії Антипов. Романа Сущенка захищає адвокат Марк Фейгін (він брав також участь у справах Pussy Riot та Надії Савченко).

Спочатку суд встановив особу підсудного. Сущенко розповів, що народився у Черкасах, але був зареєстрований у Парижі. Журналіст підтвердив, що в нього вища освіта, він перебуває у шлюбі і має двох дітей. Суддя уточнив, чи не притягувався Сущенко раніше до кримінальної відповідальності. "Не притягувався, ваша честь", - відповів він.

На чому побудовано обвинувачення проти Сущенка

Оскільки в вісьмох з дванадцяти томів кримінальної справи містяться дані під грифом "цілком таємно", судді вирішили проводити засідання в закритому режимі. Із зали суду попросили вийти не лише журналістів, а й українського консула Геннадія Брескаленка. Передбачалося, що він зможе виступати громадським захисником нарівні з адвокатом Фейгіним.

За рішенням суду арешт Сущенка продовжили на шість місяців. Наступне засідання призначене на 28 березня. Адвокат Марк Фейгін пояснив кореспонденту DW, що слухання триватимуть, швидше за все, весь квітень. Раніше Фейгін, коментуючи кримінальну справу, говорив, що звинувачення в шпигунстві побудовано на несуттєвих епізодах.

За його словами, все "зводиться до двох епізодів спілкування Сущенка з однією і тією ж людиною, а також епізодичного спілкування в інтернеті". Журналіст Роман Сущенко перебуває під арештом у московському СІЗО "Лефортово" з жовтня 2016 року. За цей час йому дозволили три побачення з дружиною. У СІЗО ж він дізнався про смерть свого батька. Сім'я Романа Сущенка активно намагається привернути увагу до його кримінальної справи.

Навесні 2017 року сам Роман Сущенко передав через адвоката лист до канцелярії французького президента Еммануеля Макрона. Із закликом до Росії звільнити Сущенка раніше також виступали депутати Європарламенту, ПАРЄ, а також представники Міжнародної та Європейської федерації журналістів (IFJ і EFJ).

Дивитись відео 03:15 Поділитись Рік без Романа Сущенка: як за нього бореться дружина (02.10.2017) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2l7QX Рік без Романа Сущенка: як за нього бореться дружина (02.10.2017)