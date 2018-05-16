 Українське сафарі: німці зацікавились заповідником ″Асканія Нова″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.05.2018
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Політика й суспільство

Українське сафарі: німці зацікавились заповідником "Асканія Нова" (відео)

Заповідник "Асканія Нова" заснував німець ще позаминулого століття. Аж тепер про це довідалися дослідники з Німеччини та хочуть популяризувати заповідник в українському степу.

Коні Пржевальського

Ім’я Фрідріха Фальц-Фейна тут, в "Асканії Нова", промовляють з особливою шаною. Адже німецький природознавець у засушливому степу Херсонщини виростив парк, посадив сотні видів рослин та завіз з усього світу рідкісних диких тварин. Зокрема, врятував від вимирання дикого коня Пржевальського, що нині став візитівкою заповідника.

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Харківська «Асканія-Нова у мініатюрі» під загрозою зникнення

Майже два місяці ніхто не годує та не опікується тваринами та птахами, що мешкають у Старосалтівському розпліднику під Харковом. Екологи закликають обласну владу запобігти зникненню «куточка справжньої природи». (29.08.2011)  

Асканія-Нова у півфіналі "7 нових чудес природи"

Український заповідник Асканія-Нова цього тижня несподівано потрапив до фіналу міжнародного конкурсу «7 нових чудес природи». За інтернет-голосуванням він – серед 11 кращих національних парків та заповідників світу. (12.07.2009)  

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Заповідник "Асканія Нова" заснував німець ще позаминулого століття. Аж тепер про це довідалися дослідники з Німеччини та хочуть популяризувати заповідник в українському степу.

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