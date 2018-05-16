Українське сафарі: німці зацікавились заповідником "Асканія Нова" (відео)

Заповідник "Асканія Нова" заснував німець ще позаминулого століття. Аж тепер про це довідалися дослідники з Німеччини та хочуть популяризувати заповідник в українському степу.
Ім’я Фрідріха Фальц-Фейна тут, в "Асканії Нова", промовляють з особливою шаною. Адже німецький природознавець у засушливому степу Херсонщини виростив парк, посадив сотні видів рослин та завіз з усього світу рідкісних диких тварин. Зокрема, врятував від вимирання дикого коня Пржевальського, що нині став візитівкою заповідника.
Майже два місяці ніхто не годує та не опікується тваринами та птахами, що мешкають у Старосалтівському розпліднику під Харковом. Екологи закликають обласну владу запобігти зникненню «куточка справжньої природи». (29.08.2011)