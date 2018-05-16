Українське сафарі: німці зацікавились заповідником "Асканія Нова" (відео)

Ім’я Фрідріха Фальц-Фейна тут, в "Асканії Нова", промовляють з особливою шаною. Адже німецький природознавець у засушливому степу Херсонщини виростив парк, посадив сотні видів рослин та завіз з усього світу рідкісних диких тварин. Зокрема, врятував від вимирання дикого коня Пржевальського, що нині став візитівкою заповідника.