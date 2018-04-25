Українська поліція запустить мобільні блокпости на Донбасі

Поліція має намір запустити мобільні блокпости на території проведення операції об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції у п'ятницю, 4 травня. Згідно з повідомленням, це дозволить скоротити кількість стаціонарних блокпостів і одночасно посилити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, з початком ООС поліція змінює формат функціонування блокпостів. Пересувні групи дозволять поліпшити роботу з протидії витоку зброї і вибухівки на території мирних областей. Крім того, буде перебудовано роботу додаткових сил, які прибувають в зазначені регіони.

Нагадаємо, з моменту оголошення "великоднього перемир'я" з 30 квітня до 2 травня 2018 року українська сторона зафіксувала на Донбасі 1512 обстрілів з боку бойовиків окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та одне бойове зіткнення. В ОБСЄ також заявляють про погіршення ситуації в регіоні.