 Українська поліція запустить мобільні блокпости на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Українська поліція запустить мобільні блокпости на Донбасі

Скорочення кількості стаціонарних блокпостів дозволить поліцейським збільшити присутність у віддалених населених пунктах регіону.

Український блокпост

Український блокпост (архівне фото)

DW.COM

Через мінні поля, в обхід блокпостів - саме так ходили до школи близько 100 дітей прифронтового Донбасу ще півтора роки тому. Чи змінилася ситуація? Репортаж DW з Донецької області. (16.04.2018)

Тристороння контактна група у Мінську не змогла добитися прогресу в питанні звільнення полонених, але обговорила отримання Україною комплексів Javelin. (04.05.2018)

Поліція має намір запустити мобільні блокпости на території проведення операції об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції у п'ятницю, 4 травня. Згідно з повідомленням, це дозволить скоротити кількість стаціонарних блокпостів і одночасно посилити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, з початком ООС поліція змінює формат функціонування блокпостів. Пересувні групи дозволять поліпшити роботу з протидії витоку зброї і вибухівки на території мирних областей. Крім того, буде перебудовано роботу додаткових сил, які прибувають в зазначені регіони.

Нагадаємо, з моменту оголошення "великоднього перемир'я" з 30 квітня до 2 травня 2018 року українська сторона зафіксувала на Донбасі 1512 обстрілів з боку бойовиків окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та одне бойове зіткнення. В ОБСЄ також заявляють про погіршення ситуації в регіоні.
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