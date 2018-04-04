Українська консульська служба розпочинає оформлення електронних віз

Українська консульська служба в середу, 4 квітня, запустила систему електронного оформлення віз. "Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну не виходячи з дому", - повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Twitter.

Іноземці, які подорожують до України з діловою або туристичною метою, мають заповнити онлайн-анкету, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати надіслану їм на електронну адресу е-візу.

МЗС стверджує, що цей процес отримання електронної візи є "максимально спрощеним" і водночас "дозволяє здійснювати ефективний міграційний контроль". Вартість візи для іноземців становить 65 доларів США. Строк дії разової візи - до 30 днів.

Серед країн, громадяни яких зможуть скористатися е-візами: Австралія, Індонезія, Катар, Кувейт, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд, Ямайка та інші.