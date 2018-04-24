Українець Alekseev на "Євробаченні-2018": Це велика відповідальність - представляти Білорусь

На конкурсі "Євробачення-2018" в Лісабоні Білорусь буде представляти з баладою "Forever" український виконавець Alekseev. Він виступить у першому півфіналі 10 травня. Тут боротьба за вихід у фінал, на думку журналістів, які висвітлюють конкурс, розгорнеться куди гостріша, ніж у другому півфіналі. До сьогодні представник Білорусі лише один раз увійшов в топ-10 "Євробачення" - у 2007 році, коли Дмитро Колдун посів на конкурсі шосте місце. У більшості ж випадків учасники від Білорусі не проходили у фінал. 24-річний Alekseev вважає, що причиною цього є не тільки музика та спів. Про це він розповів, зокрема, в інтерв'ю DW.

DW: Микито, чому у твоєму сценічному імені залишилося тільки прізвище - Alekseev?

Alekseev: Мені здається, публіці так легше скандувати і звати мене на сцену.

Ти живеш в Україні, у Києві, там ти став відомим з піснею "Пьяное солнце". Чому раптом вирішив виступати на "Євробаченні" від Білорусі?

Пісня "Пьяное солнце" дійсно стала моїм квитком на велику сцену і дала мені можливість виступати в різних країнах. Я побував з концертами у понад 15 країнах і впевнений, що кожну я міг би представити на "Євробаченні". Але з Білоруссю у мене особливі стосунки, дуже теплі. Прийом там завжди надзвичайно щирий, і там якось, знаєте, все по-сімейному відбувається.

Крім того, цього року я був удостоєний нагороди "Співак року" однією з провідних музичних телекомпаній Білорусі. Це дуже приємно. Мені захотілося подякувати всій аудиторії, всім моїм глядачам і фанатам, які підтримують мене в Білорусі, а їх дуже багато.

Попри це не все складалося гладко. Під час національного відбору були претензії до твоєї пісні, невдоволення викликало і те, що ти перейшов дорогу білоруським виконавцям. Це тебе сильно зачепило?

Ні, мене це абсолютно не зачепило. Я перебуваю в дуже згуртованому колективі, великій команді професіоналів, які допомагають мені та підтримують мене. І я був зосереджений виключно на творчості, виключно на музиці. Ця підтримка допомогла мені не відволікатися на непотрібні речі.

У твоїй команді - і креативний продюсер Олег Бондарчук. Він режисер номера на "Євробаченні". Під час одного з виступів на сцені ти вже демонстрував - за допомогою техніки - справжні чудеса еквілібристики. Їх нам теж очікувати в Лісабоні з "Forever"?

Ні, це буде зовсім інший номер. Ми підготували дуже особисту історію, емоційний, зворушливий виступ, яким, впевнений, ми здивуємо.

У дискусію, пов'язану із твоєю участю у національному білоруському відборі, втрутився і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він підтримав тебе. Чому в Білорусі глава держави вважає за потрібне так активно брати участь у "Євробаченні"?

Я можу тільки сказати, що я був цим дуже приємно здивований. Це завжди важливо, коли ти отримуєш підтримку від президента. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю.

Якщо чесно, то ні…

(сміється) У будь-якому разі я знаю, що це велика відповідальність - представляти таку велику країну, як Білорусь, на "Євробаченні". Багато людей вірять в мене, багато хто мене підтримує, тому я повинен зробити все для того, щоб виправдати їхні сподівання.

Не страшно? Адже Білорусь 14 разів виступала на "Євробаченні" і тільки один раз потрапила в першу десятку...

Ні. Я розумію, що це конкурс, що потрібно брати до уваги всі нюанси якихось кулуарних моментів, можливо, навіть не зовсім музичних. Але я - людина творчості, людина гармонії. Зараз я перебуваю на найпрекраснішому етапі своєї творчої діяльності. Єдине, чого мені хочеться, так це дарувати свою музику, мені дуже хочеться бути почутим, щоб європейська аудиторія повірила мені. Я буду намагатися робити все для того, щоб ми знайшли спільну мову і щоб посіли місце якомога вище.