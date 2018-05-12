Україна - "чемпіон Європи" за кількістю прокурорів? (відео-фактчек)

В Україні - найбільша в Європі кількість прокурорів на сто тисяч жителів, стверджує міністр фінансів Олександр Данилюк. DW перевірила, чи це справді так.
В Україні найбільша кількість прокурорів на сто тисяч населення серед країн Європи, заявив днями міністр фінансів Олександр Данилюк. Чи це справді так - перевірила DW. Середній показник по Європі - близько 11 прокурорів на 100 тисяч мешканців. Дивіться у відео, який показник по Україні.
Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Брюссель, аби похвалитися успіхами у боротьбі з корупцією. Натомість він отримав додаткові поради, як це краще робити. (25.04.2018)
Міністр фінансів України Олександр Данилюк закинув генпрокурору Юрію Луценку спроби перешкодити розслідуванню "справи Приватбанку". Ідеться про намагання банку відсудити в колишніх власників два мільярди доларів. (21.12.2017)