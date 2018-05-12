 Україна - ″чемпіон Європи″ за кількістю прокурорів? (відео-фактчек) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.05.2018
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Політика й суспільство

Україна - "чемпіон Європи" за кількістю прокурорів? (відео-фактчек)

В Україні - найбільша в Європі кількість прокурорів на сто тисяч жителів, стверджує міністр фінансів Олександр Данилюк. DW перевірила, чи це справді так.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht (DW/A. Savitzkу)

Генпрокуратура України

В Україні найбільша кількість прокурорів на сто тисяч населення серед країн Європи, заявив днями міністр фінансів Олександр Данилюк. Чи це справді так - перевірила DW. Середній показник по Європі - близько 11 прокурорів на 100 тисяч мешканців. Дивіться у відео, який показник по Україні. 

DW.COM

Боротьба з корупцією: як у Брюсселі Луценку поради давали

Генпрокурор України Юрій Луценко відвідав Брюссель, аби похвалитися успіхами у боротьбі з корупцією. Натомість він отримав додаткові поради, як це краще робити. (25.04.2018)  

Міністр фінансів України вимагає відставки генпрокурора Луценка

Міністр фінансів України Олександр Данилюк закинув генпрокурору Юрію Луценку спроби перешкодити розслідуванню "справи Приватбанку". Ідеться про намагання банку відсудити в колишніх власників два мільярди доларів. (21.12.2017)  

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