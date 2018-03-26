Україна та Ізраїль завершили переговори щодо зони вільної торгівлі

Переговори щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем завершено. Про це під час засідання Кабінету міністрів України в середу, 28 березня, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Сьогодні буде спільна заява урядів і міністерств Ізраїлю і України про те, що ми вийшли на фіналізацію підписання угоди про зону вільної торгівлі", - заявив він.

Голова уряду висловив надію, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідає Україну для підписання угоди про ЗВТ. Він також нагадав, що річний обсяг торгівлі між Україною та Ізраїлем уже становить майже 800 мільйонів доларів США.

За словами заступниці міністра економічного розвитку й торгівлі, торговельної представниці Наталії Микольської, ЗВТ з Ізраїлем передбачає негайне відкриття ринку Ізраїлю для 80 відсотків промислової продукції з України. Втім, щодо агропродукції схема лібералізації буде небагато складнішою: для певного виду продукції буде негайне набрання чинності й скасування мит, а для частини продукції - лише в рамках квот. Також передбачено часткове й повне скасування мит, повідомила вона.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що в січні-червні 2017 рокутоварообіг між Україною і Ізраїлем склав 502,2 мільйонв доларів. На початку 2017 року президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху домовилися про заходи, необхідні для завершення процесу укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі.