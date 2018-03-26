 Україна та Ізраїль завершили переговори щодо зони вільної торгівлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Україна та Ізраїль завершили переговори щодо зони вільної торгівлі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про завершення переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Переговори щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем завершено. Про це під час засідання Кабінету міністрів України в середу, 28 березня, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Сьогодні буде спільна заява урядів і міністерств Ізраїлю і України про те, що ми вийшли на фіналізацію підписання угоди про зону вільної торгівлі", - заявив він.

DW.COM

Визнання владою Ізраїлю України безпечною країною має значно пришвидшити обробку заяв українців на отримання статусу біженця в Ізраїлі, а також висилку тих, кому відмовлено в наданні притулку. (17.10.2017)

Депутат ізраїльського Кнесету Акрам Хасон вніс на розгляд ізраїльського парламенту законопроект, де Голодомор 1932-33 років названо актом геноциду. Посольство РФ обурилося. (07.02.2018)

Голова уряду висловив надію, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідає Україну для підписання угоди про ЗВТ. Він також нагадав, що річний обсяг торгівлі між Україною та Ізраїлем уже становить майже 800 мільйонів доларів США.

За словами заступниці міністра економічного розвитку й торгівлі, торговельної представниці Наталії Микольської, ЗВТ з Ізраїлем передбачає негайне відкриття ринку Ізраїлю для 80 відсотків промислової продукції з України. Втім, щодо агропродукції схема лібералізації буде небагато складнішою: для певного виду продукції буде негайне набрання чинності й скасування мит, а для частини продукції - лише в рамках квот. Також передбачено часткове й повне скасування мит, повідомила вона.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що в січні-червні 2017 рокутоварообіг між Україною і Ізраїлем склав 502,2 мільйонв доларів. На початку 2017 року президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху домовилися про заходи, необхідні для завершення процесу укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі.

Також за темою

Symbolbild Minsk Gespräche zur Ostukraine Krise 01.09.2014

Україна розірвала програму економічної співпраці з РФ: кому буде болючіше? 22.03.2018

Кабмін України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією. Експерти визнають, що без деяких позицій російського імпорту Україні не обійтися, але й Росія відчує негативні наслідки.

Belgien Brüssel - Natalija Mykolska, Handelsbeauftragte und stellvertretende Wirtschaftsministerin der Ukraine.

Микольська: З початку дії ЗВТ кількість компаній-експортерів до ЄС подвоїлася 26.01.2018

Торгова представниця України обговорила з Єврокомісією збільшення українського експорту до ЄС. Наталія Микольська розраховує на запуск роботи інституцій з просування українського експорту цього року.

Ukraine Wladimir Groisman

Україна хоче прискорити створення ЗВТ з країнами ГУАМ 27.03.2017

Прем'єр України Гройсман хоче створення зони вільної торгівлі між Україною, Грузією, Азербайджаном і Молдовою вже цього року. Для цього країни домовилися про взаємне визнання митних процедур.

Докладно

Пожежа у ТРЦ Зимова вишня, Кемерово

Трагедія в Кемерові як криза довіри у суспільстві Росії

У російського суспільства зникло почуття самозбереження, пише політолог Іван Преображенський. 

Володимир Гройсман

Україна та Ізраїль завершили переговори щодо ЗВТ

Нині обсяг торгівлі між Україною та Ізраїлем щороку становить майже 800 мільйонів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  