 Україна та США домовилися про спільну протидію ″Північному потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Україна та США домовилися про спільну протидію "Північному потоку-2"

Президент України Петро Порошенко та помічник держсекретаря США Весс Мітчелл обговорили спільні кроки щодо протидії "Північному потоку-2". Мітчелл також заявив, що США подвоять фінансову підтримку кібербезпеки України.

Україна та США спільно протидіятимуть Північному потоку-2

Президент України Петро Порошенко у середу, 2 травня, обговорив з помічником державного секретаря США Вессом Мітчеллом ситуацію з безпекою на Донбасі, торговельно-економічне співробітництво та низку інших питань. "Сторони скоординували кроки щодо протидії будівництву проекту "Північний потік-2", - повідомляє прес-служба українського президента за підсумками зустрічі.

Весс Мітчелл

Весс Мітчелл

Також Мітчелл повідомив, що США вирішили подвоїти розмір фінансової допомоги Україні на посилення кібербезпеки - з 5 мільйонів до 10 мільйонів доларів. Окрім того, Порошенко з Мітчеллом обговорили шляхи втілення ініціативи щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, зокрема на не контрольованій владою України ділянці українсько-російського державного кордону.

Президент України закликав американську сторону до активнішої участі в питанні звільнення українських політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях, і українських заручників. Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за надання Україні військової допомоги та відзначив рішення Вашингтона щодо постачання оборонних озброєнь.
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