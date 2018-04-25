Україна та США домовилися про спільну протидію "Північному потоку-2"

Президент України Петро Порошенко у середу, 2 травня, обговорив з помічником державного секретаря США Вессом Мітчеллом ситуацію з безпекою на Донбасі, торговельно-економічне співробітництво та низку інших питань. "Сторони скоординували кроки щодо протидії будівництву проекту "Північний потік-2", - повідомляє прес-служба українського президента за підсумками зустрічі.

Весс Мітчелл

Також Мітчелл повідомив, що США вирішили подвоїти розмір фінансової допомоги Україні на посилення кібербезпеки - з 5 мільйонів до 10 мільйонів доларів. Окрім того, Порошенко з Мітчеллом обговорили шляхи втілення ініціативи щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, зокрема на не контрольованій владою України ділянці українсько-російського державного кордону.

Президент України закликав американську сторону до активнішої участі в питанні звільнення українських політв'язнів, утримуваних у російських в'язницях, і українських заручників. Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за надання Україні військової допомоги та відзначив рішення Вашингтона щодо постачання оборонних озброєнь.