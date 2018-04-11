Україна підтримує авіаудари Заходу в Сирії

Україна висловлює солідарність з США, Великобританією і Францією та підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї в сирійському місті Дума. Про це в суботу, 14 квітня, заявила прес-служба міністерства закордонних справ України.

У заяві українського МЗС також засуджується застосування хімічної зброї як "грубе порушення міжнародного права" та вказується на необхідність притягнення винних до відповідальності. Крім того, українські дипломати наголосили в цьому контексті, що дії російської влади, в тому числі в Раді Безпеки ООН, зводять нанівець "спроби вирішення конфлікту в Сирії відповідно до статуту ООН".

У ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Країни Заходу вдалися до військового втручання, оскільки вважають сирійський уряд відповідальним за використання хімічної зброї тиждень тому.

Дії західної коаліції підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.

Нагадаємо, що за інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти. Сирія та Росія заперечують інформацію про "хімічну атаку" та називають її "інсценуванням". Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд.