 Україна просить Німеччину видати їй екс-нардепа Дмитра Крючкова - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Україна просить Німеччину видати їй екс-нардепа Дмитра Крючкова - ЗМІ

НАБУ і САП направили до Німеччини запит про екстрадицію Дмитр Крючкова. В Україні екс-нардепа звинувачують у розкраданні сотень мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго".

Анкета Дмитра Крючкова у списку розшукуваних осіб

Анкета Дмитра Крючкова у списку розшукуваних осіб

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять Німеччину екстрадувати екс-депутата Верховної Ради, колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Відповідний запит вони відправили до відповідальних органів ФРН, повідомляє у понеділок, 7 травня, агенція "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Документи спрямовані незабаром після його затримання в Німеччині", - сказав співрозмовник агенції. З його слів, шанси на екстрадицію Крючкова вважаються високими.

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Вищий земельний суд Відня відхилив запит Іспанії на екстрадицію Дмитра Фірташа. Як не парадоксально, це лише спрощує питання його екстрадиції до США. Утім, юридичні зачіпки можуть затягнути питання ще на рік. (19.12.2017)

Після програшу у Високому суді Лондона Рінату Ахметову доведеться платити за "Укртелеком". Якщо найбагатший українець не доплатить 820 мільйонів доларів, у нього погрожують забрати 44 відсотка акцій "СКМ". (04.05.2018)

Нагадаємо, Крючкова, який  близько року переховувався від правоохоронних органів, було затримано 14 квітня на території Німеччини. В Україні його звинувачують у розкраданні сотень мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго". Як повідомили раніше DW у Національному антикорупційному бюро, створена Крючковим корупційна схема завдала державній компанії збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень. Сам же Крючков відкидає звинувачення і стверджує, що планував сплачувати обленерго частину боргу в розстрочку.

Екс-депутата від Блоку Юлії Тимошенко німецькі правоохоронці доставили до суду прикордонного містечка Розенгайм на півдні країни для обрання запобіжного заходу. Відтоді, повідомили DW у прокуратурі Мюнхена 26 квітня, Крючков перебуває під вартою. Німецькі правоохоронці подали до Вищого земельного суду Мюнхена запит на арешт до часу, поки з України надійдуть документи на екстрадицію.

  • Österreich Semmering (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Sporthotel у Земмерінгу

    Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.

  • Ringhotel у Земмерінгу

    Українська нерухомість Австрії

    Проблемна інвестиція Ringhotel

    Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    "Гранд отель Панганс"

    Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".

  • Österreich Wien - Hotel Prinz Eugen (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Prinz Eugen

    Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.

  • Österreich Wien - Hotel Kavalier (DW/L. Akryshora)

    Українська нерухомість Австрії

    Готель Kavalier

    Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Маєток Клюєвих

    Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.

  • Wien Gasometer (Imago/viennaslide)

    Українська нерухомість Австрії

    "Газометр" Клюєвих

    2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва

    2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Вілла Азарова-молодшого

    Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Колишня ділянка Азарова

    До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Ласі шматки для ріелторів

    У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Газова нерухомість Азарова-Курченка

    Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Угода на 20 мільйонів

    Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.

  • Ukrainische Immobilien in Wien (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Житло Дмитра Фірташа

    Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.

  • Skikurort Semmering in Österreich (DW/E. Theise)

    Українська нерухомість Австрії

    Непримітні фірми, анонімна нерухомість

    Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

Українська нерухомість Австрії

Українські олігархи, політики і навіть судді чи їхні родини залюбки вкладають гроші в австрійську нерухомість. Добірка прикладів того, як гроші відомих українців опинилися в Австрії. (19.12.2017)  

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