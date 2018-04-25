Україна просить Німеччину видати їй екс-нардепа Дмитра Крючкова - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура просять Німеччину екстрадувати екс-депутата Верховної Ради, колишнього голову правління ПрАТ "Холдингова компанія "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Відповідний запит вони відправили до відповідальних органів ФРН, повідомляє у понеділок, 7 травня, агенція "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Документи спрямовані незабаром після його затримання в Німеччині", - сказав співрозмовник агенції. З його слів, шанси на екстрадицію Крючкова вважаються високими.

Нагадаємо, Крючкова, який близько року переховувався від правоохоронних органів, було затримано 14 квітня на території Німеччини. В Україні його звинувачують у розкраданні сотень мільйонів гривень "Запоріжжяобленерго". Як повідомили раніше DW у Національному антикорупційному бюро, створена Крючковим корупційна схема завдала державній компанії збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень. Сам же Крючков відкидає звинувачення і стверджує, що планував сплачувати обленерго частину боргу в розстрочку.

Екс-депутата від Блоку Юлії Тимошенко німецькі правоохоронці доставили до суду прикордонного містечка Розенгайм на півдні країни для обрання запобіжного заходу. Відтоді, повідомили DW у прокуратурі Мюнхена 26 квітня, Крючков перебуває під вартою. Німецькі правоохоронці подали до Вищого земельного суду Мюнхена запит на арешт до часу, поки з України надійдуть документи на екстрадицію.