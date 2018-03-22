Україна придбає 55 гелікоптерів Airbus Helicopters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018

Україна уклала з Францією угоду про придбання 55 вертольотів компанії Airbus Helicopters. Про підписання відповідного контракту з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном повідомив увечері п’ятниці, 23 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у дописі на своєму блозі в онлайн-виданні "Українська правда".

За даними урядовця, французькі гелікоптери мають поповнити парк мобільної гелікоптерної служби. До обов’язків останньої належатимуть у тому числі й завдання в інтересах Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби надзвичайних ситуацій, пояснив Аваков. "Уже в цьому році розраховуємо отримати перші 4 вертольоти для нової служби реагування - у тому числі медичні та рятувальні гелікоптери", - написав український міністр.

Нещодавно Україна розірвала угоду з Росією про постачання зброї та військової техніки. До подій 2014 року Україна тісно співпрацювала у авіаційні галузі з Російською Федерацією. Про плани придбати у Франції гелікоптери ранішеповідомляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін.