 Україна придбає 55 гелікоптерів Airbus Helicopters | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2018
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Новини

Україна придбає 55 гелікоптерів Airbus Helicopters

Вже до кінця поточного року очікується надходження чотирьох гвинтокрилів Airbus Helicopters, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Україна придбає 55 гелікоптерів Airbus

Гелікоптер H145M компанії Airbus Helicopters (архівне фото)

Україна уклала з Францією угоду про придбання 55 вертольотів компанії Airbus Helicopters. Про підписання відповідного контракту з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном повідомив увечері п’ятниці, 23 березня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у дописі на своєму блозі в онлайн-виданні "Українська правда".

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Про спільний візит на Донбас глав МЗС Німеччини, Франції та України домовилися у Києві український міністр закордонних справ Павло Клімкін та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан. (23.03.2018)

За даними урядовця, французькі гелікоптери мають поповнити парк мобільної гелікоптерної служби. До обов’язків останньої належатимуть у тому числі й завдання в інтересах Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби надзвичайних ситуацій, пояснив Аваков. "Уже в цьому році розраховуємо отримати перші 4 вертольоти для нової служби реагування - у тому числі медичні та рятувальні гелікоптери", - написав український міністр.

Нещодавно Україна розірвала угоду з Росією про постачання зброї та військової техніки. До подій 2014 року Україна тісно співпрацювала у авіаційні галузі з Російською Федерацією. Про плани придбати у Франції гелікоптери ранішеповідомляв міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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