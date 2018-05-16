 Україна перегляне підписані в рамках СНД міжнародні угоди - Порошенко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

Україна перегляне підписані в рамках СНД міжнародні угоди - Порошенко

Київ проведе ревізію всіх міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД, і вийде з тих, що не відповідають національним інтересам України, пообіцяв президент України Петро Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко запевнив, що Київ проведе ревізію всіх міжнародних договорів, підписаних у рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД), і вийде з тих, що не відповідають національним інтересам України. Про це він заявив у неділю, 20 травня, під час церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій.

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Згідно з підписаним президентським указом, відкликаються всі представники України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав. Президент України Петро Порошенко хоче натомість рухатися в Європу. (19.05.2018)

Президент України Петро Порошенко доручив відкликати всіх українських представників із координаційних органів Співдружності незалежних держав. (02.05.2018)

Український президент Петро Порошенко у статті в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung застеріг Європу від "трагічної історичної помилки" спорудження газопроводу "Північний потік-2". (18.05.2018)

"Зараз ми уважно переглянемо всі міжнародні договори, підписані в рамках СНД, і вийдемо з тих, у яких буде знайдено навіть найменшу невідповідність нашим українським національним інтересам", - сказав Порошенко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про підписаний ним напередодні указ про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД український президент зазначив, що таким чином закрив постійне представництво України в цій організації. За словами Порошенка, Україна, починаючи з Біловезької пущі, "розглядала СНД лише як інструмент цивілізованого розлучення з імперією". Водночас через дії Росії, котра, на думку президента, намагалася відродити імперію, Україна не ратифікувала статут СНД і "не планувала ставати повноцінним учасником" цієї організації.

Як повідомлялося, 19 травня 2018 року Порошенко підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД.

2 травня 2018 року Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. Тоді ж РНБО доручила МЗС України вжити в установленому порядку заходів щодо припинення дії окремих міждержавних угод.

Україна була однією з трьох країн-підписантів Угоди про створення СНД 8 грудня 1991 року разом з РФ і Білоруссю. Однак у січні 1993 року в Мінську на саміті СНД, де ухвалили Статут Співдружності, Україна його не підписала. З весни 2014 року участь Києва в заходах СНД було зведено до мінімуму.

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