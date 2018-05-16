Україна оприлюднила розширені санкційні списки щодо Росії

В Україні оприлюднено оновлені списки російських фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції. Відповідний додаток до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 травня 2018 року, введений в дію президентським указом, було опубліковано на сайті президента України Петра Порошенка в четвер, 24 травня. Згідно з оновленими списками, під українські обмежувальні заходи потрапляють 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Рік тому цей перелік містив 1228 фізичних та 468 юридичних осіб, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Олігархи й керівники держкомпаній

У переліку фізичних осіб містяться, зокрема, керівник "Газпрому" Олексій Міллер, голова правління ВТБ Банку Андрій Костін, а також бізнесмени-мільярдери Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов, Володимир Богданов, Віктор Вексельберг. На початку квітня проти них запровадило санкції міністерство фінансів США. У переліку також зазначений український бізнесмен, власник групи "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергій Курченко, котрий перебуває у розшуку.

Індивідуальні санкції подовжено або запроваджено стосовно депутатів Держдуми та Ради Федерації РФ, деяких російських військовослужбовців і бізнесменів, членів так званих "органів влади" Криму та депутатів кримських рад, визнаних в Україні нелегітимними, представників "органів влади" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", керівників російських ЗМІ.

У списку опинилися також член виконкому болгарської партії "Атака" Магдалена Ташева, грецький депутат Європарламенту Сотіріос Заріанопулос, ізраїльські політтехнологи Авігдор Ескін і Давид Ейдельман, депутат парламенту Італії від партії "Вперед, Італіє!" Лучо Малан.

Згідно з указом президента Петра Порошенка, українські санкції стосовно цих осіб запроваджуються на три роки і полягають у блокуванні активів, запобіганні їх виведенню за межі України, відмові в наданні віз та застосуванні інших заборон в'їзду до країни.

Російські ЗМІ в Україні

До оприлюдненого списку санкції потрапили й представництво "РИА Новости" в Україні та компанія ТОВ "Інтерселект", через яку здійснювалося фінансування "РИА Новости Украина", а також деякі інші російські ЗМІ.

Йдеться і про санкції щодо російських енергетичних компаній ПАТ "Нафтова компанія "Роснафта", ВАТ "Нафтова компанія "Лукойл" і ТОВ "Трансойл".

Також під санкції потрапили російські компанії-виробники добрив. У списку містяться ПАТ "Фосагро", АТ "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", "Об'єднана хімічна компанія "Уралхім", АТ "Невинномиський Азот", Новомосковська акціонерна компанія "Азот", АТ "Апатит", дочірнє підприємство "Агроцентр Єврохім-Україна", ТОВ "Агроцентр Україна", ТОВ "Фосагро-Україна" і ПАТ "Дорогобуж".

Санкції запроваджуються на три роки й містять блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також заборона на держзакупівлі.