 Україна не заплатила за лондонських адвокатів Януковича | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 13.04.2018
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Україна

Україна не заплатила за лондонських адвокатів Януковича

Міністерство юстиції України не виплатило екс-президенту Віктору Януковичу присуджену йому судом ЄС компенсацію витрат на адвокатів. Причина: Янукович не звернувся за грошима.

Віктор Янукович платить лондонським адвокатам до 1500 фунтів за годину

Віктор Янукович платить лондонським адвокатам до 1500 фунтів за годину

Міністерство юстиції у відповідь на запит DW повідомило, що до відомства не надходило виконавчих документів за клопотанням Віктора Януковича, на підставі яких мала би здійснюватися виплата компенсації частини витрат на гонорари британським адвокатам екс-президента. "Таким чином, рішення (Суду ЄС - Ред.) залишаються невиконаними", - йдеться у відповіді заступника міністра юстиції Івана Ліщини на запитання про те, чи здійснено виплати присуджених Януковичу коштів.

10,5 тисяч: "копійки" у порівнянні з вимогами Януковичів

Наприкінці 2017 року Суд ЄС відхилив апеляцію України на рішення про виплату компенсації Віктору Януковичу, його сину Олександру і вдові його загиблого сина Віктора. На початку цього року Україна мала виплатити родині екс-президента 10500 фунтів як компенсацію витрат на їхніх адвокатів.

DW.COM

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Йдеться про покриття додаткових витрат, які понесли український екс-президент і його родина через те, що Україна 2014 року спершу приєдналася до судового процесу за позовами Януковичів проти Ради ЄС у суді Європейського Союзу, а за кілька місяців без пояснень вийшла з нього. Януковичі оскаржували першу хвилю санкцій ЄС, запроваджену у березні 2014 року проти Віктора Януковича і його оточення.

Захмарні гонорари лондонських адвокатів

Присуджена судом сума у 10,5 тисяч євро у десятки разів менша за рахунок, який виставили Україні Януковичі. Родина екс-президента, який переховується від слідства у Росії, вимагала у своєму позові до Суду ЄС, щоб українські платники податків заплатили за британських адвокатів 193 тисячі 207 фунтів і 50 пенсів. Ця сума з'явилася з урахуванням того, що найняті Януковичами провідні фахівці лондонської юридичної фірми Joseph Hage Aaronson отримують за роботу до 1500 фунтів за годину. Утім, судді у Люксембурзі вирішили, що вимоги виходять за рамки усталених витрат на юридичний захист.
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Докладно

Віктор Янукович платить лондонським адвокатам до 1500 фунтів за годину

Україна не заплатила за адвокатів Януковича

Україна не виплатила Януковичу присуджену йому судом ЄС компенсацію витрат на адвокатів. 

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