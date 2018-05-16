 Україна згадує жертв депортації кримських татар 1944 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2018
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Новини

Україна згадує жертв депортації кримських татар 1944 року

Президент України Петро Порошенко заявив, що злочини радянського режиму не будуть забуті. Меджліс кримськотатарського народу закликав вшанувати пам'ять жертв депортації 1944 року хвилиною мовчання та сигналами клаксонів.

Україна вшановує пам'ять депортованих радянським режимом кримських татар

Україна вшановує пам'ять депортованих радянським режимом кримських татар

Верховна Рада України в п'ятницю, 18 травня, вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих при депортації в 1944 році кримських татар. Раніше кримськотатарський Меджліс закликав усіх жителів України, у тому числі в анексованому Росією Криму, вшанувати пам'ять жертв депортації 18 травня о 12:00 за київським часом  хвилиною мовчання й сигналами автомобільних клаксонів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що злочини радянського режиму не будуть забуті. "І сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", - написав Порошенко в Twitter.

Серед посадовців, які публічно згадали про трагедію, був і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Тільки замисліться, життя 191 тисячі людей зруйнувала жорстока радянська система. Пам'ятаємо трагедію кримськотатарського народу", - написав він у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, що 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Україна цього дня відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв геноциду. У грудні 2015 року прокуратура АР Крим розпочала розслідування в кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп із території Кримської АРСР. Прокуратура Автономної Республіки Крим у 2017 році оформила підозру Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії у скоєнні геноциду.

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