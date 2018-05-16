Україна згадує жертв депортації кримських татар 1944 року

Верховна Рада України в п'ятницю, 18 травня, вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих при депортації в 1944 році кримських татар. Раніше кримськотатарський Меджліс закликав усіх жителів України, у тому числі в анексованому Росією Криму, вшанувати пам'ять жертв депортації 18 травня о 12:00 за київським часом хвилиною мовчання й сигналами автомобільних клаксонів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що злочини радянського режиму не будуть забуті. "І сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", - написав Порошенко в Twitter.

Серед посадовців, які публічно згадали про трагедію, був і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Тільки замисліться, життя 191 тисячі людей зруйнувала жорстока радянська система. Пам'ятаємо трагедію кримськотатарського народу", - написав він у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, що 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Україна цього дня відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв геноциду. У грудні 2015 року прокуратура АР Крим розпочала розслідування в кримінальному провадженні за фактом насильницького переселення в 1944 році кримськотатарського народу та представників інших національних груп із території Кримської АРСР. Прокуратура Автономної Республіки Крим у 2017 році оформила підозру Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії у скоєнні геноциду.