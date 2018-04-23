Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у справі щодо Росії

Міністерство закордонних справ України в вівторок, 24 квітня, звернулося до Міжнародного суду (МС) ООН із проханням надати роз'яснення про стан виконання рішення суду щодо Росії, ухваленого у квітні 2017 року.

Ідеться про рішення в рамках позову України проти Росії, згідно з яким РФ зобов'язали забезпечити дотримання прав кримських татар у Криму, дозволити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступність освіти українською мовою.

Після ухвалення рішення минув рік і вже зрозуміло, що Росія не має наміру його виконувати, констатували в МЗС. "Україна принципово не погоджується з такою позицією; текст наказу є абсолютно чітким, зрозумілим та вимагає негайного скасування заборони (діяльності Меджлісу. - Ред)", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

Це вернення до Міжнародного суду ООН - додатковий тиск на Росію, заявив у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, що в квітні 2016 року так званий "Верховний суд Криму" визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонив його діяльність на території Росії. Верховний суд РФ у вересні 2016 року визнав цю заборону законною, відхиливши апеляційну скаргу представників Меджлісу. Меджліс у березні 2017 року подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).