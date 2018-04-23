 Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у справі щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
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Новини

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН у справі щодо Росії

Рік тому Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію скасувати заборону діяльності Меджлісу. Україна прагне звернути увагу суду на те, що це рішення не виконується.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністерство закордонних справ України в вівторок, 24 квітня, звернулося до Міжнародного суду (МС) ООН із проханням надати роз'яснення про стан виконання рішення суду щодо Росії, ухваленого у квітні 2017 року.

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Голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю DW розкритикував лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера за пропозицію "заморозити" питання Криму. Для кримських татар це було би катастрофою, наголошує Чубаров. (31.08.2017)

Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію зупинити дискримінацію кримських татар та українців у Криму. Водночас щодо Донбасу судді не визнали порушення Росією конвенції з протидії тероризму. (19.04.2017)

Ідеться про рішення в рамках позову України проти Росії, згідно з яким РФ зобов'язали забезпечити дотримання прав кримських татар у Криму, дозволити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступність освіти українською мовою.

Після ухвалення рішення минув рік і вже зрозуміло, що Росія не має наміру його виконувати, констатували в МЗС. "Україна принципово не погоджується з такою позицією; текст наказу є абсолютно чітким, зрозумілим та вимагає негайного скасування заборони (діяльності Меджлісу. - Ред)", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті міністерства.

Це вернення до Міжнародного суду ООН - додатковий тиск на Росію, заявив у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, що в квітні 2016 року так званий "Верховний суд Криму" визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонив його діяльність на території Росії. Верховний суд РФ у вересні 2016 року визнав цю заборону законною, відхиливши апеляційну скаргу представників Меджлісу. Меджліс у березні 2017 року подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
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