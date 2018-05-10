Україна затвердила 26 великих об’єктів для приватизації

Український уряд затвердив перелік підприємств для приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 великих підприємств. Зокрема, планується приватизувати п'ять обленерго, "Центренерго", Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), Об'єднану гірничо- хімічну компанію (ОГХК) та "Сумихімпром".

"Ми продаємо, щоб прийшли інвестиції і підприємства ефективно працювали. До приватизації великих підприємств треба залучати кваліфікованих радників... Покінчимо цим рішенням з тіньовою приватизацією в Україні", - заявив у четвер, 10 травня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За словами виконувача обов’язків Фонду держмайна Віталія Трубарова, 18 об'єктів вже перебувають в управлінні Фонду, зокрема "Тернопіль-", "Запоріжжя-", "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго", Херсонська, Дніпровська, Криворізька і Сєвєродонецька ТЕЦ, "Азовмаш", "Турбоатом", ЗТМК, "Оріана", Завод алюмінієвої фольги, "Президент-Готель", "Центренерго", ОПЗ і "Сумихімпром".

Він також відзначив, що в управлінні мінекономрозвитку перебувають три підприємства: ОГХК, "Електроважмаш" і Дніпровський електровозобудівний завод. Ще два об'єкти в управлінні мінагрополітики - "Аграрний фонд" і Державна продовольчо-зернова корпорація України і по одному підпорядковані міненерговугілля (Вугільна компанія "Краснолиманська"), Кабміну ("Украгролізинг") і міністерству охорони здоров'я ("Індар").

Держбюджет-2018 передбачає надходження від приватизації 21,3 мільярда гривень. В 2017 році від приватизації вдалось отримати 3,4 мільярда гривень із запланованих 17,1 мільярда гривень.

Основну суму в 3,05 мільярда гривень Фонд держмайна отримав за рахунок продажу блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група "СКМ" Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом. Надходження від приватизації в 2016 році становили 190 мільйонів гривень за плану 17,1 мільярда гривень.