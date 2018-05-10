 Україна затвердила 26 великих об’єктів для приватизації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2018
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Новини

Україна затвердила 26 великих об’єктів для приватизації

Кабінет міністрів України затвердив перелік державних підприємств, які мають бути продані в 2018 році. За них планують виручити понад 20 мільярдів гривень.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших об'єктів для приватизації в Україні

Одеський припортовий завод є одним із найбільших об'єктів для приватизації в Україні

Український уряд затвердив перелік підприємств для приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 великих підприємств. Зокрема, планується приватизувати п'ять обленерго, "Центренерго", Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), Об'єднану гірничо- хімічну компанію (ОГХК) та "Сумихімпром".

"Ми продаємо, щоб прийшли інвестиції і підприємства ефективно працювали. До приватизації великих підприємств треба залучати кваліфікованих радників... Покінчимо цим рішенням з тіньовою приватизацією в Україні", - заявив у четвер, 10 травня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За словами виконувача обов’язків Фонду держмайна Віталія Трубарова, 18 об'єктів вже перебувають в управлінні Фонду, зокрема "Тернопіль-", "Запоріжжя-", "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго", Херсонська, Дніпровська, Криворізька і Сєвєродонецька ТЕЦ, "Азовмаш", "Турбоатом", ЗТМК, "Оріана", Завод алюмінієвої фольги, "Президент-Готель", "Центренерго", ОПЗ і "Сумихімпром".

Він також відзначив, що в управлінні мінекономрозвитку перебувають три підприємства: ОГХК, "Електроважмаш" і Дніпровський електровозобудівний завод. Ще два об'єкти в управлінні мінагрополітики - "Аграрний фонд" і Державна продовольчо-зернова корпорація України і по одному підпорядковані міненерговугілля (Вугільна компанія "Краснолиманська"), Кабміну ("Украгролізинг") і міністерству охорони здоров'я ("Індар").

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Держбюджет-2018 передбачає надходження від приватизації 21,3 мільярда гривень. В 2017 році від приватизації вдалось отримати 3,4 мільярда гривень із запланованих 17,1 мільярда гривень.

Основну суму в 3,05 мільярда гривень Фонд держмайна отримав за рахунок продажу блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група "СКМ" Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом. Надходження від приватизації в 2016 році становили 190 мільйонів гривень за плану 17,1 мільярда гривень.
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Велика приватизація в Україні відкладається

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