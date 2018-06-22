 Україна додала до санкційного списку російські партії та ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Україна додала до санкційного списку російські партії та ЦВК

Санкційний список України щодо РФ збільшився до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. До нього зокрема потрапили російські партії та низка підприємств російського ВПК.

РНБО розширила санкції проти РФ

РНБО розширила санкції проти РФ

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України розширила список санкцій щодо Російської Федерації, який збільшився до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб.

"За ініціативою Кабінету міністрів України та Служби безпеки України було запроваджено санкції до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв'язку з чим було оновлено санкційний список, який зараз налічує 1759 фізичних та 786 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні на сайті РНБО в п'ятницю, 22 червня.

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Список юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції, доповнений державними органами, політичними партіями і громадськими організаціями, які брали участь у підготовці і проведенні незаконного голосування на території окупованого Криму в рамках виборів до Державної Думи. Серед них, зокрема, Центральна виборча комісія РФ, виборча комісія "Республіки Крим"; партія "Єдина Росія", Ліберально-демократична партія Росії, партія "Родина", Демократична партія Росії, Компартія РФ тощо.

Санкційний список також було розширено низкою підприємств російського війського-промислового комплексу та фізичних осіб, серед яких - відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини. До оновленого списку потрапила також низка російських юридичних осіб, причетних до діяльності спецслужб РФ у кіберпросторі.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року РНБО України розширила санкційний список щодо РФ до 1748 фізичних та 756 юридичних осіб. Рік тому цей перелік містив 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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