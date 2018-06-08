 Україна, Грузія та Молдова створюють міжпарламентську асамблею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Україна, Грузія та Молдова створюють міжпарламентську асамблею

Голови парламентів трьох держав вважають, що їхні країни стикаються зі схожими викликами, а тому поглиблення співпраці буде корисним для кожної з них.

Іраклій Кобахідзе (ліворуч), Андріан Канду (в центрі) та Андрій Парубій (архівне фото)

Іраклій Кобахідзе (ліворуч), Андріан Канду (в центрі) та Андрій Парубій (архівне фото)

Голова українського парламенту Андрій Парубій, його грузинський колега Іраклій Кобахідзе і молдовський Андріан Канду у суботу, 9 червня, в Києві підписали спільну заяву про створення міжпарламентської асамблеї трьох країн. "Очевидно, що підписання цього документа закладає фундамент для нового етапу відносин між нашими державами і взаємодії між нашими державами", - сказав Парубій на спільному брифінгу зі спікерами парламентів Грузії та Молдови після підписання заяви.

DW.COM

Офіційний Дамаск визнав "незалежність" сепаратистських регіонів Абхазія та Південна Осетія. Тбілісі закликає міжнародну спільноту реагувати на дії режиму Асада. (29.05.2018)

Міністерство закордонних справ Молдови закликало вивести російські війська та озброєння із Придністров'я та перетворити миротворчу операцію на багатонаціональну цивільну місію. (17.08.2016)

Він також зазначив, що всі три країни відчули на собі російську окупацію і спільно протистоять агресії РФ, що "робить спільними наші завдання і наші цілі". "Також ми виконуємо спільну програму "Східне партнерство", визначаючи ключову нашу мету - вступ наших країн до Європейського Союзу", - додав Парубій, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою Кобахідзе зазначив, що сьогоднішня заява свідчить про серйозні наміри поглиблювати співпрацю у багатьох напрямах. А Канду заявив, що перед трьома країнами стоять майже однакові виклики. "Ось чому для наших країн важливо обмінюватися досвідом і знаннями у пошуку рішень, які були б корисними не для окремо взятої країни, а для наших країн разом", - сказав Канду.

Нагадаємо, в Україні, Грузії та Молдові є території, контрольовані проросійськими сепаратистами. Йдеться про так звані "ДНР" та "ЛНР" на українському Донбасі, самопроголошені Південну Осетію та Абхазію на півночі Грузії, а також невизнану Придністровську Молдавську Республіку на заході Молдови.

Дивитись відео 01:23
Now live
01:23 хв

Ігор Додон про конфлікт на Донбасі: найважливіше - не заважати (23.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Ігор Додон про конфлікт на Донбасі: найважливіше - не заважати (23.02.2018)  

Також за темою

Ukraine Regierungsgebäude

У Києві оголосили про відродження ГУАМ 27.03.2017

Країни ГУАМ сподіваються нарешті створити зону вільної торгівлі. Прем’єр-міністри Грузії, України, Азербайджану та Молдови домовилися також спільно відстоювати територіальну цілісність своїх країн.

Докладно

Лариса Кольченко

Мати Олександра Кольченка: Він дуже сподівається на Україну

Мати Олександра Кольченка розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком. 

Porsche Cayenne Diesel (Getty Images/S. Gallup)

Porsche святкує 70-й день народження

Porsche святкує черговий ювілей і б'є рекорди продажів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  