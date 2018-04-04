 Україна готова обміняти 23 росіян на українських політв′язнів у Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Україна готова обміняти 23 росіян на українських політв'язнів у Росії

Київ очікує відповіді Москви на ініціативу обміняти 23-х росіян, які перебувають в українських в'язницях, на українських політв'язнів в Росії. Відповідну пропозицію в Мінську озвучила українська сторона.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Представники України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі очікує реакції РФ на пропозицію обміну 23-х ув'язнених в Україні росіян на українців, які утримуються в російських в'язницях за політичними мотивами. Про це у середу, 4 квітня, повідомила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

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Українська сторона обговорить в Мінську обмін 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях, на українських політв'язнів в Росії - Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших заручників. (02.04.2018)

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 30 березня. (26.03.2018)

"Під час засідання гуманітарної групи і на ТКГ в Мінську українська сторона висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян, що знаходяться в українських тюрмах за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України, за злочини, пов‘язані з війною, в обмін на українських політв‘язнів, що утримуються в тюрмах РФ. Тепер ми очікуємо реакції і відповіді російської сторони на ці ініціативи", - написала Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook. 

Ірина Геращенко повідомила, що ключовими темами на засіданні гуманітарної групи і ТКГ були питання безпеки, порушення "пасхального перемир'я" та новий етап звільнення заручників.

Нагадаємо, що 27 грудня 2017 року українська влада передала проросійським сепаратистам на Донбасі 233 особи, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники. За даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі залишаються ще 103 людини.

 

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