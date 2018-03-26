 Україна готова обміняти 20 росіян на українських полонених у РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Україна готова обміняти 20 росіян на українських полонених у РФ

Українська сторона обговорить в Мінську обмін 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях, на українських політв'язнів в Росії - Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших заручників.

Акція на підтримку Олега Сенцова в Києві

Акція на підтримку Олега Сенцова в Києві (фото з архіву)

Україна готова передати 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях, для того, щоб звільнити українських політв'язнів в РФ. Про це в понеділок, 2 квітня, заявила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі мінської контактної групи Ірина Геращенко. Це питання буде обговорено 4 квітня на робочій групі в Мінську.

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Через три місяці після повернення з полону "ДНР/ЛНР" колишні заручники намагаються повернутися до нормального життя. Але крім психологічних травм через тривалу ізоляцію боротися їм доводиться і з державною бюрократією. (30.03.2018)

Звільнення заручників є основним напрямом роботи гуманітарної підгрупи ТКГ, повідомила прес-секретарка Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання групи у Мінську. (18.01.2018)

"Українська сторона робить усе для того, щоб якомога швидше відбулася наступна хвиля звільнення заручників. Але для нас принципово, щоб ми могли звільнити не тільки тих, хто залишається на окупованій території, а й полонених Кремля", - заявила Ірина Геращенко, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що українська сторона готова передати 20 росіян, які утримуються в українських в'язницях за порушення українського законодавства та участь у війні, для того, щоб звільнити режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка та інших українських заручників.

Нагадаємо, що 27 грудня 2017 року українська влада передала проросійським сепаратистам на Донбасі 233 особи, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники. За даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі залишаються ще 103 людини.
Дивитись відео 00:50

Факти про обмін полоненими на Донбасі (27.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Факти про обмін полоненими на Донбасі (27.12.2017)  

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