Україна готова обміняти 20 росіян на українських полонених у РФ

Україна готова передати 20 росіян, які перебувають в українських в'язницях, для того, щоб звільнити українських політв'язнів в РФ. Про це в понеділок, 2 квітня, заявила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі мінської контактної групи Ірина Геращенко. Це питання буде обговорено 4 квітня на робочій групі в Мінську.

"Українська сторона робить усе для того, щоб якомога швидше відбулася наступна хвиля звільнення заручників. Але для нас принципово, щоб ми могли звільнити не тільки тих, хто залишається на окупованій території, а й полонених Кремля", - заявила Ірина Геращенко, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що українська сторона готова передати 20 росіян, які утримуються в українських в'язницях за порушення українського законодавства та участь у війні, для того, щоб звільнити режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка та інших українських заручників.

Нагадаємо, що 27 грудня 2017 року українська влада передала проросійським сепаратистам на Донбасі 233 особи, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники. За даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі залишаються ще 103 людини.