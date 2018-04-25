 Україна відкличе своїх представників із органів СНД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Україна відкличе своїх представників із органів СНД

Президент України Петро Порошенко доручив відкликати всіх українських представників із координаційних органів Співдружності незалежних держав.

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну відкликати всіх українських представників із координаційних органів Співдружності незалежних держав (СНД).

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Росія призупинила дію договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД з Україною та ввела ембарго на українські товари. В Україні планують дії у відповідь. (01.01.2016)

З 24-го серпня Україна відключиться від баз даних розшукуваних осіб у СНД. Натомість дедалі більше прикордонних пунктів пропуску підключать до баз даних Інтерполу. (20.08.2015)

Відповідне доручення Порошенко озвучив під час засідання Ради національності безпеки і оборони (РНБО) України в середу, 2 травня, повідомило агентство "Українські Новини". "Прошу, Павле Анатолійовичу (Клімкін), найближчим часом, протягом тижня, внести мені пропозицію про відкликання всіх наших представників із Мінська з координаційних органів СНД", - сказав він. За словами глави держави, Україні в умовах, коли дії координуються із країною-агресором, нема чого робити в роботі цього органу. Очікують, що РНБО розгляне 2 травня також питання припинення участі України у статутних органах СНД.

Нагадаємо, що 12 квітня Петро Порошенко заявив, що Україна має офіційно припинити участь у статутних органах Співдружності незалежних держав, а також закрити відповідне представництво, розташоване в Мінську. СНД заснували на початку грудня 1991 року Україна, Росія та Білорусь, а 21 грудня того ж року декларацію про утворення СНД підписали керівники 11 пострадянських держав. Утім, Київ не підписав статут організації. З 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму.

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