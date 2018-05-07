 Україна втратила понад три тисячі військових через агресію РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

Україна втратила понад три тисячі військових через агресію РФ

З початку російської агресії в Україні загинуло 3,3 тисячі українських військових, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

На Донбасі продовжують гинути українські військові

Українські військові на Донбасі (фото 2014 року)

Від початку російської агресії Збройні сили України втратили 3332 людини, повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Він відзначив, що бойові втрати склали 2394 людини, а небойові - 938.

"Хочу зазначити, що причини небойових втрат різні. Починаючи від хвороб, дорожньо-транспортних пригод, порушень правил безпеки... суїциду, на жаль, таке явище теж є, вживання спиртних напоїв", - сказав Полторак в інтерв'ю виданню obozrevatel.ua, що було оприлюднено у вівторок, 8 травня.

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Міністр також повідомив, що зараз в полоні перебувають 74 українські військовослужбовці. "І кожен раз при проведенні переговорів цим питанням займаються відповідні уповноважені і СБУ. Робимо все можливе, щоб обміняти наших воїнів. На жаль, керівники так званих військових підрозділів Л/ДНР віддають не всіх військових. Найчастіше вони не відпускають стійких хлопців, пробують спочатку зламати", - додав він.

Загалом упродовж чотирьох років війни на Донбасі вже загинуло понад 10 тисяч людей. Раніше також повідомлялось про те, що понад 400 людей вважаються безвісти зниклими на тимчасово окупованих територіях Сходу України.

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