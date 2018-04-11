Удари по Сирії: є поранені серед сирійських військових та цивільних

Щонайменше шестеро військовослужбовців сирійських урядових військ зазнали поранень унаслідок авіаударів США, Франції та Великобританії по сирійських військових об'єктів у провінції Хомс. Такі дані поширило в суботу, 14 квітня, інформагентство dpa з посиланням на власні анонімні джерела в міністерстві оборони Сирії. За даними агентства, ціллю обстрілів американців, французів та британців стали арсенали сирійських військ, розташовані неподалік від міста Хомс.

Водночас, за повідомленням державної сирійської інформаційної агенції SANA, як мінімум троє цивільних отримали поранення під час обстрілу західними союзниками одного з північно-східних районів передмістя Дамаска. Також повідомляється про руйнування внаслідок цих авіаударів.

Дамаск каже про третину збитих ракет

Офіційні сирійські ЗМІ також повідомляють про 30 ракет, випущених західними союзниками по підконтрольній уряду Башара Асада території Сирії. Згідно з даними Дамаска, близько третини цих ракет вдалося знищити військам протиповітряної оборони.

У міністерстві оборони Росії, однак, заявили, що ракет було випущено понад сто, і більшість з них було перехоплено сирійською протиповітряною обороною. Російські засоби ППО не застосовувалися, оскільки в зоні розташування російських авіабаз у Сирії не було виявлено жодної ракети, передає агенція новин "Інтерфакс".

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, зазначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість США та Захід покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд.