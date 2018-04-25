Угорщина: Участь Порошенка на саміті НАТО залежить від України

Будапешт продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) на політичному рівні через конфлікт довкола закону про освіту. І чи зможе президент України Петро Порошенко взяти участь у КУН під час саміту Альянсу в липні цього року - це залежить від дій України. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 27 квітня, передає кореспондент DW.

"Україна зараз порушує міжнародне право. Україна порушує права угорської меншини", - заявив Сіярто. За його словами, Будапешт завжди відстоюватиме права 150 тисяч угорців, які проживають в Україні. "Чи буде зустріч КУН на саміті, залежить лише від України. Якщо український уряд поверне угорцям їхні порушені права, ми згодні з Комісією Україна-НАТО", - наголосив міністр.

Україна виступала за проведення під час нинішньої зустрічі міністрів засідання Комісії Україна-НАТО за участі глави МЗС Павла Клімкіна, однак Будапешт заблокував його.

Причиною конфлікту Будапешта та Києва стало ухвалення Верховною Радою у вересні 2017-го закону про освіту. Він визначає мовою освітнього процесу українську. Крім закону про освіту, Сіярто дуже критично відгукнувся про законопроект, поданий Порошенком, який пропонує позбавляти громадянства України за участь у виборах в іншій державі.