 Угорщина: Участь Порошенка на саміті НАТО залежить від України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Угорщина: Участь Порошенка на саміті НАТО залежить від України

Угорщина заблокує засідання Комісії України-НАТО за участю Петра Порошенка на саміті Альянсу в липні, якщо Київ не виконає вимоги Будапешта. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.

Петер Сіярто обіцяє й надалі блокувати співпрацю між НАТО і Україною

Петер Сіярто обіцяє й надалі блокувати співпрацю між НАТО і Україною

Будапешт продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) на політичному рівні через конфлікт довкола закону про освіту. І чи зможе президент України Петро Порошенко взяти участь у КУН під час саміту Альянсу в липні цього року - це залежить від дій України. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 27 квітня, передає кореспондент DW.

DW.COM

Нинішній спротив угорського уряду мовним нормам закону про освіту в Україні заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль пояснює насамперед "імперським мисленням" угорської влади. (22.03.2018)

Відповідаючи на вимоги МЗС Угорщини відкласти застосування українського закону про освіту, в МЗС України закинули угорській владі використання суперечки для здобуття голосів на майбутніх парламентських виборах. (20.03.2018)

"Україна зараз порушує міжнародне право. Україна порушує права угорської меншини", - заявив Сіярто. За його словами, Будапешт завжди відстоюватиме права 150 тисяч угорців, які проживають в Україні. "Чи буде зустріч КУН на саміті, залежить лише від України. Якщо український уряд поверне угорцям їхні порушені права, ми згодні з Комісією Україна-НАТО", - наголосив міністр.

Україна виступала за проведення під час нинішньої зустрічі міністрів засідання Комісії Україна-НАТО за участі глави МЗС Павла Клімкіна, однак Будапешт заблокував його.

Причиною конфлікту Будапешта та Києва стало ухвалення Верховною Радою у вересні 2017-го закону про освіту. Він визначає мовою освітнього процесу українську. Крім закону про освіту, Сіярто дуже критично відгукнувся про законопроект, поданий Порошенком, який пропонує позбавляти громадянства України за участь у виборах в іншій державі.
Дивитись відео 01:34

Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018)  

Також за темою

Außenministerium Kiew

Заступниця глави МЗС України закидає Угорщині "імперське мислення" 22.03.2018

Нинішній спротив угорського уряду мовним нормам закону про освіту в Україні заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль пояснює насамперед "імперським мисленням" угорської влади.

Außenministerium Kiew

Офіційний Київ звинуватив Будапешт у маніпуляціях навколо закону про освіту 20.03.2018

Відповідаючи на вимоги МЗС Угорщини відкласти застосування українського закону про освіту, в МЗС України закинули угорській владі використання суперечки для здобуття голосів на майбутніх парламентських виборах.

Peter Szijjarto

Угорщина вимагає на п'ять років заблокувати дію нового закону про освіту 20.03.2018

Уряд Угорщини обіцяє повернутися до підтримки євроінтеграційних прагнень України в разі відтермінування набуття чинності мовних норм закону про освіту до 2023 року, каже глава угорського МЗС.

Докладно

Юлія Тимошенко поки лідирує у рейтингах, присвячених президентським виборам в Україні

Тимошенко, Порошенко і гра в "підкидного" президента

Сергій Руденко про лідерство Юлії Тимошенко у президентських рейтингах в Україні, і про те, що це означає для Порошенка. 

Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  