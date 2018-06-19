Угорщина: Орбан відкриває новий фронт протистояння із ЄС

Майже за два місяці після свого третього поспіль переобрання головою уряду Угорщини Віктор Орбан відчуває свій "зоряний час" не лише в країні, але й у всій Європі.

Його позиції посилили і перемоги на виборах правопопулістів в Австрії та Італії, а криза біженців, що розколює Європу, сприяє зміцненню його самовпевненості уже на європейському рівні. Проголошена Орбаном ціль - зупинити потік мігрантів у Європу, завершити добу лібералізму, а сам Європейський Союз перетворити на унію практично суверенних держав, керованих націонал-консервативними силами.

Яскравим вираженням цих амбіцій слугують зміни до конституції та нові закони, подані до парламенту, які, за оцінкою громадських активістів та міжнародних експертів, іще більше звужують демократію та верховенство права в країні.

Законодавчі ініціативи парламент затвердив у середу, 20 червня. Незважаючи навіть на вимоги Ради Європи дочекатися висновків Венеціанської комісії. Крім того, Європейська народна партія (ЄНП), до якої належить і політсила Орбана у Європарламенті, також висловлювала критику цілої низки положень законопроектів. Але своїм критикам Орбан відповідає лаконічно. "Ми маємо більшість (у парламенті. - Ред.), тому й ухвалимо ці зміни", - заявив він цього тижня у телеінтерв'ю.

Санкції за підтримку міграції

Пакет законодавчих змін надійшов до парламенту під колективною назвою "Стоп Сорос" і передусім спрямований проти нелегальної міграції. Назва невипадкова - американського мільярдера угорсько-єврейського походження Джорджа Сороса Орбан та його соратники вважають головним ідеологом вільної міграції. Кілька років в Угорщині тривала антисоросівська кампанія, а заснована філантропом Фундація "Відкрите суспільство" оголосила, що змінює прописку і залишає Угорщину. Однак попри назву "Стоп Сорос" із самим мільярдером законодавчі зміни напряму не пов'язані.

Насамперед вони передбачають звуження дії закону щодо надання притулку, а також штрафи для неурядових організацій та осіб, які допомагають мігрантам. Біженці, які потрапляють до Угорщини зі сусідніх країн, визнаних безпечними, більше не матимуть права на подання клопотань про надання притулку. Зайве мабуть говорити, що усі сусідні з Угорщиною країни вважаються у Будапешті безпечними. Це дозволяє відмовляти усім шукачам притулку на зовнішніх кордонах країни, за винятком тих осіб, що прибувають повітряним шляхом.

Агітація партії Орбана із недвозначним посилом

Неурядовим організаціям та особам, які підтримують міграцію або ж "виробляють та поширюють інформаційні матеріали" загрожує тюремне покарання строком до одного року. Формулювання настільки розпливчасті, що й, приміром, простого розповсюдження листівок нейтрального змісту на тему надання притулку достатньо, щоби стати правопорушником.

Обмеження права на свободу зборів

Одночасно до конституції додаються положення про те, що "іноземне населення не може бути розселено в Угорщині". Це, так би мовити, профілактичний запобіжник на випадок європейських квот на перерозподіл біженців, які уряд Орбана послідовно відкидає. Іншими змінами до конституції держава зобов'язується захищати угорську ідентичність та культуру.

У вівторок стало відомо і про ще одну новацію: спеціальний податок на міграцію у розмірі 25 відсотків для неурядових організацій, що у будь-якій формі допомагають чи консультують у питаннях міграції та біженства. Податок, утім, ще остаточно не ухвалили.

Але нові пропозиції стосуються не лише питань міграції, але й свободи зборів. Таким чином, поза законом можуть опинитися мітинги перед домами політиків або ж і узагалі будь-які мирні збори у населених місцях. Уряд попіклувався і про створення нової структури - адміністративних судів. Громадські активісти побоюються, що за їхньою допомогою влада прагне ще більше підпорядкувати собі систему правосуддя в державі.

Не забули і про безхатченків: бомжування в Угорщині незабаром теж може стати незаконним, як передбачають зміни до конституції.

Ультиматум від Орабана

Ухваленням та поданням усіх цих змін прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, по суті, відкриває новий фронт проти ЄС та своїх критиків на тлі міграційної кризи у спільноті. Це і свідчення того, наскільки сильним зараз почувається Орбан. Настільки, що навіть висуває нові ультиматуми: цього разу не Єврокомісії або однопартійцям з Європейської народної партії у Європарламенті: не далі, як минулими вихідними, під час поминальної промови на честь німецького канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) Орбан оголосив, що спробує запобігти можливому виключенню своєї партії "Фідес" із лав ЄНП шляхом створення нового пан-європейського об'єднання партій антиміграційного спрямування. Сам Орбан вважає, що таке об'єднання мало б непогані шанси на виборах 2019 року, але усе ж сподівається на те, що Фідес залишиться у лавах ЄНП.

За інформацією DW з урядових кіл, на початку липня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) планує зустрітися з Віктором Орбаном. Подія справді непересічна, адже за останні три роки німецько-угорські відносини повільно, але упевнено псувалися. Про поворот на краще заговорили після слів Меркель про те, що посиленим контролем кордону із Сербією, який перетинало багато мігрантів, "Угорщина певною мірою виконує і нашу роботу".

Проурядове угорське видання Magyar Idök відразу потлумачило ці слова Меркель у наступний спосіб: "Прем'єр-міністр десятимільйонної Угорщини утілює в життя антипод європейської політики канцлерки. У Європі подув новий вітер".