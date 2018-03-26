 Угорцю, що воював за бойовиків на Донбасі, дали два роки умовно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Угорцю, що воював за бойовиків на Донбасі, дали два роки умовно

Суд в Угорщині засудив чоловіка, що воював на боці проросійських бойовиків самопроголошеної "ДНР" на Донбасі, до умовного терміну ув'язнення в два роки.

Згідно з угорським законом, ДНР вважається незаконним збройним формуванням

Згідно з угорським законом, "ДНР" вважається незаконним збройним формуванням

Громадянина Угорщини, який воював на боці проросійських сепаратистів на Донбасі, засудили до двох років ув'язнення умовно. Це перший вирок угорського суду в подібний справі.

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Суд міста Сексард в Угорщині у вівторок, 3 квітня, визнав 43-річного Крістіана Л. винним в "забороненому долученні до озброєної групи, що бере участь у збройних сутичках" і засудив до умовного терміну покарання, повідомляє інформаційна агенція AFP.

Крістіана Л. затримали минулого року в аеропорту Будапешта, куди він повернувся після участі у бойових діях проти української армії на Донбасі на боці так званої "ДНР". Колишній поліцейський поїхав на територію Донбасу, контрольовану проросійськими бойовиками, де долучився до незаконних збройних формувань, пройшов вишкіл і отримав фінансову винагороду за "службу", інформує AFP.

Пояснюючи м'який вирок, суддя зазначив, що подібний злочин розглядається в Угорщині вперше і що підзахисний не усвідомлював, що порушує угорські закони. Згідно з угорським законодавством, угруповання проросійських бойовиків на Донбасі вважаються незаконними збройними формуваннями.

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