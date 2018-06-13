Угорський суд засудив до 25 років винних у смерті десятків біженців у вантажівці

Угорський суд у четвер, 14 червня, ухвалив вирок у резонансній справі щодо смерті 71 біженця, які задихнулися у покинутій вантажівці на австрійському шосе. Чотирьох членів банди, яка займалася контрабандою людей, засудили до 25 років ув'язнення.

Майже три роки тому, 26 серпня 2015 року, за 50 кілометрів від столиці Австрії Відня, знайшли вантажівку з десятками тіл мігрантів - 59 чоловіків, вісім жінок та четверо дітей. Вони були вихідцями із Сирії, Іраку та Афганістану.

Трагедія сталася в розпал кризи біженців в Європі та вплинула на позицію багатьох політиків щодо відкриття кордонів для мігрантів, зокрема, і в Німеччині. Європейська преса тоді закликала владу до гуманності та вироблення спільної політики щодо мігрантів.

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