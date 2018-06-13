Угорський суд засудив до 25 років винних у смерті десятків біженців у вантажівці

Угорський суд у четвер, 14 червня, ухвалив вирок у резонансній справі щодо смерті 71 біженця, які задихнулися у покинутій вантажівці на австрійському шосе. Чотирьох членів банди, яка займалася контрабандою людей, засудили до 25 років ув'язнення.
Майже три роки тому, 26 серпня 2015 року, за 50 кілометрів від столиці Австрії Відня, знайшли вантажівку з десятками тіл мігрантів - 59 чоловіків, вісім жінок та четверо дітей. Вони були вихідцями із Сирії, Іраку та Афганістану.
Трагедія сталася в розпал кризи біженців в Європі та вплинула на позицію багатьох політиків щодо відкриття кордонів для мігрантів, зокрема, і в Німеччині. Європейська преса тоді закликала владу до гуманності та вироблення спільної політики щодо мігрантів.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
#WelcomeChallenge
Під таким хештеґом, який у перекладі з англійської означає щось на кшталт "виклик гостинності", волонтери закликають громадян долучатися до допомоги біженцям через інтернет-платформи YouTube та Facebook. Хто допомагає, оприлюднює відповідні фото. Серед них і зіркова повариня Сара Вінер. До притулку для біженців у Берліні вона принесла 150 порцій супу з хлібом.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Команда переселенців
Футболіст Генніґ Айх з команди Lok Potsdam вітає гравців Welcome United 03 - першої німецької команди, яка складається виключно з біженців. Уже в своєму першому матчі в турнірі в Потсдамі мігранти переграли місцевий Lok Potsdam з рахунком 3:2. Можливістю грати вони завдячують іншому регіональному клубу - SV Babelsberg. "Футбол об’єднує", - каже кураторка Welcome United 03, яка налічує 40 гравців.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Німецька для повсякдення
Карл Ландгерр на добровільних засадах проводить для шукачів притулку уроки німецької в баварському місті Таннгаузен. Перед виходом на пенсію він працював директором школи. Разом з іншими колегами Ландгерр уклав спеціальний підручник з вивчення мови для біженців, у якому мігрантам пропонують таку собі "стратегію виживання". Адже посібник орієнтований на повсякденне життя й містить практичні поради.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Гарний настрій на святі для біженців
Біженці та волонтери спільно танцюють на святі, організованому спеціально для вимушених мігрантів. 600 шукачів притулку, які прибули до міста Гайденау, перед цим майже не наважувалися вийти зі свого притулку через страх перед праворадикалами, які кілька днів поспіль чинили тут безлад. Свято організувала громадянська ініціатива Dresden Nazifrei ("Дрезден, вільний від нацистів").
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Велисипеди для мігрантів
Тобіас Фляйтер підкачує колеса велосипеда для біженеця з Того. Проект Bikes without Borders ("Велосипеди без кордонів") був організований двома волонтерами, які на початку мали в розпорядженні всього лише п’ять велосипедів. На сьогодні уже 15 волонтерів разом відремонтували понад 200 велосипедів спеціально для біженців міста Карлсруе, аби вони могли вільно пересуватися місцевістю.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Робота на складі одягу
У притулках для біженців Берліна немає жодного вільного місця. Нещодавно були відкриті три нові екстрені притулки. Один з них - у колишній школі імені Теске в районі Берлін-Шенеберґ. Тут дах над головою отримають до 200 переселенців, якими опікуватимуться працівники фірми Tamaja Soziale Dienstleistungen GmbH. Допомагати можуть і волонтери, наприклад, на складі одягу для біженців.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Ласкаво просимо на острів Зюльт
Йоахім Лебер (ц) опікується цією родиною з Сирії. Він - член громадської організації Integrationshilfe Sylt. На острові під опікою організації перебувають близько 120 біженців - переважно з Афганістану, Сомалі та Сирії. Волонтери навчають їх німецької мови та є таким собі замінником родини. "Зрештою, Німеччині також допомагали після Другої світової війни", - каже Лебер.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Порятунок у Середземному морі
На швидкісних моторних човнах солдати Бундесверу доставляють врятованих біженців на кораблі. Починаючи з травня 2015 року екіпажі німецьких військових суден врятували у відкритому морі близько 7,5 тисячі людей. Серед них і вагітна 33-річна Рахмар Алі (ц), яка родом зі столиці Сомалі міста Могадишо. Вона була в дорозі п’ять місяців і долала шлях сама.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Перше німецьке немовля-біженець
Зріст - 49 сантиметрів, вага - 3 кілограми. Маленьку дівчинку назвали Софією. Вона - перше немовля, яке побачило світ на борту судна "Шлезвіґ-Гольштайн" німецького Бундесверу. Для її матері Рахмар Алі з Сомалі це означало не лише велику радість, але й допомогу, отриману в останню мить. "Саме в такі моменти відчуваєш, що робиш щось потрібне", - каже один із військових, який приймав пологи.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Практичні поради подорожуючим
Як мені доїхати потягом з пункту А в пункт Б? Що означають усі ці символи? Де мені взяти квиток? Відповіді на всі ці питання біженці з Сирії дізнаються прямо на вокзалі міста Галле у Східній Німеччині. Працівниця поліції також пояснює їм, що під час проїзду транзитного потягу потрібно стояти за білою лінією, адже по-іншому - дуже небезпечно.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Перший плавальний клуб для біженців
У місті Швебіш-Гмюнд мігранти можуть займатись плаванням. Заняття проводить Людвіґ Майор. Плавальний клуб, організований спеціально для біженців, покликаний забезпечити якнайшвидшу їх інтеграцію в суспільство. "Ми, плавці, допомагаємо один одному, - каже волонтер клубу Роланд Вендель. - Ми не питаємо, в кого яке громадянство". Вісім пенсіонерів працюють тут на громадських засадах.
-
Як німці простягають руку допомоги біженцям
Кава замість нетерпимості
У місті Галле праворадикальна Націонал-демократична партія Німеччини нещодавно мала намір провести акцію проти запланованого будівництва центру для біженців. За допомогою відкритого для всіх "Сніданку відкритості світу" місто висловило свій протест планам праворадикалів. Понад 1200 людей взяли участь у заході, розділивши принесені з собою каву, бутерброди та пироги з мігрантами.
Автор: Івета Ондрускова, Данило Білик