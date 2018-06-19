Угорський парламент ухвалив пакет законів "Стоп Сорос"

Угорський парламент у середу, 20 червня, схвалив законодавчі зміни, що ускладнюють отримання біженцями притулку в Угорщині такриміналізують певні види допомоги нелегальним мігрантам. У першу чергу, під приціл потрапляють працівники неурядових організацій. Як повідомляє агенція AFP, за відповідний документ проголосували 160 народних обранців, лише 18 парламентарів висловилися проти.

Надання такої допомоги, зокрема з отримання притулку, може загрожувати ув'язненням на термін до одного року. У подальшому тим, хто допомагає біженцям, також може бути відмовлено в доступі до восьмикілометрової зони уздовж шенгенського кордону на території Угорщини. Проект законодавчих змін гостро розкритикували в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Цей пакет законопроектів у країні вже охрестили як "Стоп Сорос", посилаючись на протистояння між угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном та мільярдером Джорджем Соросом. Останній очолює фонд "Відкрите суспільство" (Open Society), який до останнього часу базувався у Будапешті. Орбан неодноразово виступав з критикою Сороса та називав активістів неурядових організацій "найманцями Сороса". У середині травня фонд "Відкрите суспільство" заявив про те, що припинить свою діяльність в Угорщині і перенесе офіс у Берлін.