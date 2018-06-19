 Угорський парламент ухвалив пакет законів ″Стоп Сорос″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Угорський парламент ухвалив пакет законів "Стоп Сорос"

Парламент Угорщини вніс зміни до законодавства, які обмежують допомогу нелегальним мігрантам та передбачають за неї кримінальне покарання. Під приціл потрапляють у першу чергу неурядові організації.

Плакат Стоп Сорос у Будапешті

Плакат "Стоп Сорос" у Будапешті

Угорський парламент у середу, 20 червня, схвалив законодавчі зміни, що ускладнюють отримання біженцями притулку в Угорщині такриміналізують певні види допомоги нелегальним мігрантам. У першу чергу, під приціл потрапляють працівники неурядових організацій. Як повідомляє агенція AFP, за відповідний документ проголосували 160 народних обранців, лише 18 парламентарів висловилися проти. 

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Допомога нелегальним мігрантам може стати кримінальним злочином в Угорщині. Відповідний законопроект запропонував уряд країни. В УВКБ ООН розкритикували ініціативу Будапешта. (29.05.2018)

Фонд мільярдера і філантропа Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" закриє офіс у Будапешті і переїде до Берліна. Водночас заснований Соросом Центральноєвропейський університет заявив, що не планує залишати Угорщину. (15.05.2018)

Надання такої допомоги, зокрема з отримання притулку, може загрожувати ув'язненням на термін до одного року. У подальшому тим, хто допомагає біженцям, також може бути відмовлено в доступі до восьмикілометрової зони уздовж шенгенського кордону на території Угорщини. Проект законодавчих змін гостро розкритикували в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Цей пакет законопроектів у країні вже охрестили як "Стоп Сорос", посилаючись на протистояння між угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном та мільярдером Джорджем Соросом. Останній очолює фонд "Відкрите суспільство" (Open Society), який до останнього часу базувався у Будапешті. Орбан неодноразово виступав з критикою Сороса та називав активістів неурядових організацій "найманцями Сороса". У середині травня фонд "Відкрите суспільство" заявив про те, що припинить свою діяльність в Угорщині і перенесе офіс у Берлін.

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