 Угода ЄС і Туреччини про реадмісію біженців - підсумки двох років | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2018
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Європа

Угода ЄС і Туреччини про реадмісію біженців - підсумки двох років

Угода про реадмісію біженців між Туреччиною та ЄС чинна вже два роки. DW підбила підсумки її дії та з'ясувала, чому Туреччина переймається за кошти з Брюсселя.

біженці

Два роки тому - 18 березня 2016 року - підписана угода між Європейським Союзом та Туреччиною, яка мали вирішити одну з найбільших проблем на європейському континенті - зменшення потоків мігрантів.

Що трапилось за два роки дії угоди?

За даними ООН, на час укладення угоди у Туреччині перебували 2 мільйони 900 тисяч біженців. На даний час їхня кількість зросла до 3,5 мільйона. Туреччина за ці два роки неодноразово наголошувала, що розірве угоду, оскільки ЄС так і не виплатив їй передбачені угодою кошти, а також не запровадив для громадян Туреччини безвізовий режим, про що також домовлялись.

Між тим у ЄС доволі довго тривала дискусія про те, як зібрати кошти, що мають бути надані Туреччині, у відповідний фонд. Крім того, ЄС наполягав на контролюванні витрат, а Туреччина - на тому, щоб кошти спрямовувались на задоволення потреб біженців, які перебувають на її території на її розсуд. ЄС також передбачав витрати на діяльність громадських організацій, що працюють з мігрантами, а тому не уся передбачена сума мала витрачатись на самих біженців.

Скільки виплатив ЄС Туреччині?

В угоді йшлося про надання Туреччині фінансової допомоги розміром шість мільярдів євро. Турецький уряд мав використати їх на проекти, спрямовані на сирійських біженців. За даними Єврокомісії, три мільярди уже перераховані Туреччині і використані на фінансування шкільної освіти для півмільйона сирійських дітей.

EU Türkei Migration Flüchtlingsabkommen (DW/D. Cupolo)

Сирійські діти на околиці Анкари, березень 2017 року

14 березня Єврокомісія вирішила надати Туреччині другий транш допомоги у три мільярди євро. Турецький уряд заявив, що до цього часу отримав від Брюсселя лише 1,85 мільярда євро. Фінансова допомога з фонду ЄС надається через проекти, які діють щодо біженців у Туреччині, і не перераховується у державний бюджет.

Скільки біженців перебувають у Туреччині?

За час дії угоди, з 2016 року, кількість біженців, які нелегально потрапили до Європи через Егейське море, зменшилась у порівнянні з тою кількістю, яка опинилась у ЄС у 2015 році. Незважаючи на це, голова Європейської ініціативи стабільності ESI Ґеральд Кнаус (Gerald Knaus) вважає, що угода опинилась на межі зриву. У першій половині 2017 року до Європи Егейським морем потрапили майже дев'ять тисяч людей, у другій половині того ж року - уже 20 тисяч біженців. За даними Єврокомісії, за час дії угоди кількість біженців, які потрапили через Туреччину до Греції, зросла на 97 відсотків у порівнянні з 2015 роком.

За угодою, між Туреччиною та ЄС має відбуватись обмін сирійськими біженцями. ЄС повертає до Туреччини усіх сирійців, які нелегально потрапили на грецькі острови з 20 березня 2016 року. Натомість ЄС приймає усіх легальних сирійських біженців.

Оскільки у Греції усі процедури з повернення біженців затримуються, за час дії угоди до Туреччини повернули лише 1564 сирійця. За угодою між Анкарою та Афінами, до Туреччини повернуто ще 600 сирійців. Натомість у країнах ЄС акцептовано перебування майже 12,5 тисяч сирійців з Туреччини. При цьому Німеччина прийняла 4313 людей, Нідерланди - 2608, Франція - 1401 і Фінляндія - 1002. Такі країни, як Угорщина, Польща, Чехія, Болгарія та Данія, не прийняли жодного сирійського біженця за угодою ЄС і Туреччини.

DW.COM

Таким чином глава МЗС Туреччини відреагував на відмову Греції видавати військових, які втекли після невдалої спроби путчу в липні минулого року. (27.01.2017)

Анкара поскаржилася на те, що обіцяні Євросоюзом гроші на потреби сирійських біженців у Туреччині виділяються занадто повільно. (30.12.2017)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)

Яким є становище біженців у Туреччині?

Сирійці у Туреччині не мають офіційного статусу біженця. Зважаючи на це, умови їхнього перебування у країні не підпадають під міжнародні норми захисту біженців. Щодня приблизно тисячі сирійців надається так званий "тимчасовий захист". Наразі у такому статусі перебувають близько 3,5 мільйона сирійців - вони мають право на освіту та надання медичної допомоги.

Надання готівкових коштів сім'ям біженців пов'язане з виконанням умови, що діти відвідують школу. Таким чином, зазначають експерти, вдалось забезпечити право на освіту 65 відсоткам дітей біженців шкільного віку.

Яке майбутнє у Туреччині мають сирійці?

ЄС надасть другий транш допомоги Туреччині в рамках угоди про реадмісію біженців. Для того, щоб ці кошти були надані без затримок у повному обсязі, а використання ресурсів було більш прозорим, до подання проектів, які фінансуються, закликають і державні турецькі установи. І якщо для першого траншу важливим було, щоб гроші пішли на забезпечення первинних потреб біженців, другий транш передбачається на реалізацію проектів з культурної інтеграції, вивчення мови, надання професійної освіти та працевлаштування.

Як зауважують експерти, використовуючи другий транш, Туреччина повинна забезпечувати майбутнє сирійців на своїй території. Найважливішим для біженців є вивчення мови, отримання професії та працевлаштування. Наразі лише 20 тисяч сирійських біженців у Туреччині мають дозвіл на роботу, щонайменше 800 тисяч працюють нелегально, багато з них діти.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

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