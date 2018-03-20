 Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.03.2018
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Економіка

Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto

Німецький агрохімічний концерн Bayer отримав дозвіл від Єврокомісії на придбання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Умова - Bayer доведеться продати частину свого бізнесу.

Європейська Комісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto

Bayer тривалий час "полювала" за Monsanto, остання опиралася

Німецький фармацевтичний та агрохімічний велетень - концерн Bayer - отримав дозвіл від Європейської Комісії на поглинання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Про рішення єврокомісарів стало відомо у середу, 21 березня. У керівництві Bayer назвали цей крок "великим успіхом" та "важливою віхою", цитує агентство новин dpa.

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Утворення найбільшого в світі біотехнологічного гіганта опинилося під загрозою. У Єврокомісії підозрюють, що злиття Monsanto і Bayer загрожує конкуренції. (22.08.2017)

У рамках угоди Bayer заплатить акціонерам американської компанії Monsanto 128 доларів за акцію. До цього вони двічі відхиляли пропозиції німецького концерну. (14.09.2016)

Німецький концерн Bayer заплатить акціонерам Monsanto 57 мільярдів доларів та покриє ще 9 мільярдів боргів американської компанії. (13.12.2016)

Щоб ця угода не призвела до абсолютної монополії Bayer на ринку засобів хімічного захисту рослин та біотехнологій, Єврокомісія зажадала від Bayer певних гарантій. Зокрема, керівництво Bayer зобов'язалося повністю продати іншій німецькій компанії-конкуренту - BASF - свій бізнес, пов'язаний із посівними матеріалами та агрономічними властивостями, включно з розробкою та дослідженнями. Крім того, до BASF мають відійти виробничі лінії з виготовлення засобу захисту рослин глюфосинат разом із трьома важливими програмами досліджень, націленими на створення універсальних гербіцидів широкого спектру дії. Загалом компанія має позбутися бізнесу на суму понад шість мільярдів євро.

На даний момент між Bayer та BASF тривають переговори щодо продажу бізнесу Bayer, пов'язаного з посівними матеріалами овочевих культур. На додачу BASF отримає ліцензію на вже розроблені продукти Bayer в галузі цифрового сільського господарства та ті, що ще перебувають у стадії розробки. 

Сума угоди між Bayer та Monsanto становить загалом близько 62,5 мільярда євро. Німцям ще лишилося отримати дозвіл від атимонопольних органів США, Індії та низки інших країн, де компанії присутні на ринку. Екологи закликають не допустити злиття двох гігантів хімічної галузі. Є побоювання, що створення в результаті такого об'єднання біотехнологічної мегакомпанії призведе до ще більшої залежності селян від компаній-монополістів та збільшення масштабів використання хімзасобів захисту рослин. Також є небезпека скорочення кількості видів, побоюються екологи.
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