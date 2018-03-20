Угода гігантів: Єврокомісія дозволила німецькому Bayer поглинути Monsanto | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.03.2018

Німецький фармацевтичний та агрохімічний велетень - концерн Bayer - отримав дозвіл від Європейської Комісії на поглинання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Про рішення єврокомісарів стало відомо у середу, 21 березня. У керівництві Bayer назвали цей крок "великим успіхом" та "важливою віхою", цитує агентство новин dpa.

Щоб ця угода не призвела до абсолютної монополії Bayer на ринку засобів хімічного захисту рослин та біотехнологій, Єврокомісія зажадала від Bayer певних гарантій. Зокрема, керівництво Bayer зобов'язалося повністю продати іншій німецькій компанії-конкуренту - BASF - свій бізнес, пов'язаний із посівними матеріалами та агрономічними властивостями, включно з розробкою та дослідженнями. Крім того, до BASF мають відійти виробничі лінії з виготовлення засобу захисту рослин глюфосинат разом із трьома важливими програмами досліджень, націленими на створення універсальних гербіцидів широкого спектру дії. Загалом компанія має позбутися бізнесу на суму понад шість мільярдів євро.

На даний момент між Bayer та BASF тривають переговори щодо продажу бізнесу Bayer, пов'язаного з посівними матеріалами овочевих культур. На додачу BASF отримає ліцензію на вже розроблені продукти Bayer в галузі цифрового сільського господарства та ті, що ще перебувають у стадії розробки.

Сума угоди між Bayer та Monsanto становить загалом близько 62,5 мільярда євро. Німцям ще лишилося отримати дозвіл від атимонопольних органів США, Індії та низки інших країн, де компанії присутні на ринку. Екологи закликають не допустити злиття двох гігантів хімічної галузі. Є побоювання, що створення в результаті такого об'єднання біотехнологічної мегакомпанії призведе до ще більшої залежності селян від компаній-монополістів та збільшення масштабів використання хімзасобів захисту рослин. Також є небезпека скорочення кількості видів, побоюються екологи.